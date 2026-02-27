Mbappé aufere 31 milhões de euros/ano no Real Madrid (fora bónus), enquanto Hauge aufere dois milhões anuais no Bodo/Glimt.
Desporto

Sorteio da Champions. Sporting está entre os milhões do Real Madrid e o perigoso gelo do Ártico

Possíveis adversários dos leões nos oitavos estão em extremos opostos: merengues são equipa de estrelas com salários milionários, Bodo/Glimt tem jogadores pouco conhecidos mas sabe abater gigantes.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a
Sporting
Liga dos Campeões
Real Madrid
sorteio
edição impressa
Bodo/Glimt

