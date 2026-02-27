Sorteio da Champions. Sporting está entre os milhões do Real Madrid e o perigoso gelo do Ártico

Real Madrid ou Bodo/Glimt, uma destas equipas vai medir forças com o Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões, cujo sorteio se realiza esta sexta-feira, 27 de fevereiro, às 11h00, na cidade suíça de Nyon. Os leões vão entrar para esta eliminatória com o objetivo de fazer história, uma vez que no horizonte está a possibilidade de alcançarem pela segunda vez os quartos de final da principal prova da UEFA, algo que só conseguiram em 1982, tendo então sido eliminados pelos espanhóis da Real Sociedad.São bem diferentes os possíveis adversários dos bicampeões nacionais. De um lado um gigante do futebol mundial e uma marca à escala planetária, do outro um pequeno clube norueguês do Círculo Polar Ártico inserido numa cidade com apenas 54 mil habitantes e que ainda há nove anos andava pela segunda divisão do seu país. São mundos incomparáveis e dificuldades bem diferentes para a equipa de Rui Borges.O Real Madrid, que acabou de eliminar o Benfica no play-off, está recheado de estrelas das quais se destacam Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Thibaut Courtois, entre outros, num plantel avaliado em 1360 milhões de euros pelo site Transfermarkt, que define o valor de mercado da equipa do Bodo/Glimt em apenas 53,13 milhões de euros. Ou seja, só Mbappé (200 milhões) vale quase quatro vezes mais do que todos futebolistas da equipa norueguesa juntos.Se compararmos a massa salarial dos dois clubes, as diferenças ainda são igualmente abismais, afinal segundo o capology.com, o site especialista em finanças no desporto, o Real Madrid gasta anualmente mais de 305 milhões de euros com o seu plantel principal, enquanto o Bodo/Glimt paga cerca de 10 milhões anuais a todos os atletas. Comparando os mais bem pagos das duas equipas, Mbappé aufere cerca de 31,2 milhões de euros anuais brutos (mais 40,4 milhões de bónus), enquanto a estrela dos noruegueses, o avançado Jens Petter Hauge, que representou o AC Milan em 2020/21, recebe cerca de dois milhões de euros anuais, antes de impostos.Só vitórias em 2026E se os merengues contam no seu palmarés com 15 Ligas dos Campeões e 36 títulos de campeão espanhol, entre outros títulos mundiais, europeus e nacionais, o Bodo/Glimt só em 2017 conquistou o seu primeiro de quatro títulos de campeão da Noruega e está a participar pela primeira vez na Champions, sendo que até ao final do ano de 2025 não tinha ganho qualquer dos seis jogos que fez... O Bodo/Glimt chegou a esta fase graças a uma série de quatro triunfos consecutivos em 2026 frente a gigantes europeus como Manchester City (3-1), Atlético de Madrid (2-1) e Inter Milão (3-1 e 2-1). Um autêntico conto de fadas...Há outra particularidade a ter em atenção. É que o Real Madrid está, tal como o Sporting em Portugal, numa fase decisiva da temporada, pois está na luta palmo-a-palmo com o Barcelona pela conquista da Liga espanhola, enquanto o Bodo/Glimt tem estado concentrado na Champions, uma vez que a nova época na Noruega só começa a 6 de março com a supertaça e nove dias depois com o início da campeonato, jogo que antecede a segunda mão dos oitavos de final da Champions.Entre o Bernabéu e o sintéticoO Sporting está ainda entre jogar no moderníssimo estádio Bernabéu, com capacidade para mais de 83 mil pessoas, todo coberto e com relvado retrátil de última geração, ou no pequeno Aspmyra, que leva apenas 8270 espectadores expostos ao frio e tem um relvado sintético, que tem sido o inferno de equipas poderosas como o City ou Inter já este ano, ou a AS Roma que, em outubro de 2021, com José Mourinho como treinador, ali foi goleada por 6-1, naquela que foi a derrota mais pesada do treinador português nas provas da UEFA.O Sporting nunca defrontou o Bodo/Glimt, equipa que no entanto venceu os dois jogos que fez frente a equipas portuguesas: 3-2 na receção ao FC Porto e 2-1 em Braga, ambos para a Liga Europa na época passada. Já o Real Madrid não deixou boas recordações ao Sporting, pois na única eliminatória entre ambos, em 1994 para a Taça UEFA, os merengues conseguiram o apuramento graças ao desempate por golo fora de casa, depois de em Alvalade os leões terem vencido por 2-1 e perdido em Espanha por 0-1. Nos quatro jogos que o Sporting disputou para a Liga dos Campeões, sempre na fase de grupos, o melhor que conseguiu foi um empate 2-2 em Alvalade, tendo nesse ano perdido fora por 0-4 e por 2-1 nos dois jogos de 2016..Mourinho sofreu pior derrota da carreira na Noruega, 6-1 com o Bodo.Samu não impede crescimento da lenda europeia do Bodo/Glimt.Sp. Braga derrotado em casa pelos noruegueses do Bodo/Glimt.Benfica perde em Madrid e falha acesso aos oitavos de final da Champions