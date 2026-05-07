Sp. Braga reduzido a dez eliminado pelo Friburgo nas meias-finais da Liga Europa

O Sporting de Braga falhou esta quinta-feira, 7 de maio, o apuramento para a final da Liga Europa em futebol, ao perder por 3-1 no reduto dos alemães do Friburgo, em encontro da segunda mão das meias-finais.Golos de Lukas Kübler, aos 19 e 72 minutos, e Johan Manzambi, aos 41, deram a volta ao triunfo caseiro por 2-1 dos arsenalistas, que atuaram com 10 desde os seis, por expulsão de Dorgeles, e reduziram aos 79, por Pau Víctor.. Na final, marcada para 20 de maio, em Istambul, na Turquia, o Friburgo vai defrontar os ingleses do Aston Villa, que eliminaram Nottingham Forest, de Vítor Pereira, após uma goleada por 4-0 esta quinta-feira em Birmingham.Ole Watkins, aos 36 minutos, Emiliano Buendía, aos 58, de grande penalidade, e John McGinn, aos 77 e 80, selaram o triunfo do Villa, que tinha perdido por 1-0 em Nottingham, na primeira mão das meias-finais.