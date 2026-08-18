Rodrigo Mora, avançado do FC Porto.
Rodrigo Mora, avançado do FC Porto.FOTO: MANUEL FERNANDO ARAUJO/LUSA
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Rodrigo Mora prestes a chegar a Roma e FC Porto pode ter 50 milhões de euros à vista

Jogador já se despediu dos companheiros no Olival e tinha agendada a chegada à capital italiana para as 15h30. Roma pagará 25 milhões inicialmente
Frederico Bártolo
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Rodrigo Mora já seguiu viagem para Roma e estará, de acordo com a informação veiculada pela Imprensa italiana, prestes a chegar à capital. O jogador do FC Porto viajou do Aeroporto Sá Carneiro e vai rubricar um contrato com o emblema da Serie A, despedindo-se dos dragões.

O jogador despediu-se dos companheiros de equipa no Olival durante a manha desta terça-feira. O médio de 19 anos procurava mais oportunidades para jogar e pode bem ser a venda mais profícua do FC Porto e a garantia de não ter de fazer outro grande encaixe financeiro.

O princípio de acordo estabelece um pagamento inicial de 25 milhões de euros por metade do passe. O FC Porto exigiu uma verba acima dos 40 milhões de euros e, de acordo com o jornal O JOGO, a forma de o conseguir passou por deixar metade dos direitos económicos nos dragões, que a Roma terá opção de adquirir por igual valor. Nesse caso, o FC Porto teria chance de ficar com os 50 milhões de euros pretendidos, ao invés de depender de objetivos de rendimento individuais ou coletivos.

Depois de 35 jogos e 11 golos marcados em 2024/25, com Vítor Bruno e Martin Alselmi, Mora teve 44 jogos e cinco golos ao serviço de Farioli em 2025/26, mas nunca foi opção primordial de forma contínua, daí para o jogador de 19 anos ser aliciante a mudança para a Serie A.

Após a vitória em Vila do Conde, a segunda no campeonato, a equipa gozou de dois dias de folga. Hoje, o FC Porto iniciou os trabalhos de preparação para o jogo de domingo, frente ao Arouca. Além de Mora, Farioli não pôde contar com outros sete jogadores por lesão: Cláudio Ramos, Vasco Sousa, Alan Varela, André Miranda e Samu estão em treino condicionado. Martim Fernandes e Oskar Pietuszewski fazem tratamentos. Nehuén Pérez saiu com queixas de Vila do Conde, mas treinou normalmente.

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Farioli quer Mora imune ao "ruído" em torno de eventual saída
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