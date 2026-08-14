Farioli quer Mora imune ao "ruído" em torno de eventual saída

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, reiterou esta sexta-feira que Rodrigo Mora é capaz de lidar com os rumores de saída do clube e disse esperar manter o plantel imune ao "ruído" do mercado de transferências de futebolistas.

"O Rodrigo é muito profissional. Apesar de novo, tem ombros largos para aguentar todo este barulho. É um grande adepto do clube e, acima de tudo, um jogador do FC Porto. Não temos dúvida do contributo que terá enquanto for nosso jogador", sublinhou, numa altura em que o jovem médio tem sido associado à Roma pela imprensa nacional e internacional.

Sobre a eventual chegada de um ponta de lança, o técnico italiano, que falava na antevisão ao encontro com o Rio Ave, da segunda ronda da I Liga de futebol, prefere depositar a sua confiança em Deniz Gül e esclareceu que acredita ter André Silva já apto para a deslocação a Vila do Conde, no sábado, depois de este já ter realizado trabalho no relvado.

"Quanto ao Deniz, já usei muitas palavras para enfatizar as suas qualidades. O 'número 9' é, muitas vezes, apenas julgado pelos golos. Ele precisa de ganhar consistência, é o que lhe falta para dar o próximo passo. Recebi mil telefonemas de clubes a perguntar por ele e, por aquilo que percebi, não sou o único a gostar dele. Tenho uma grande fé nele", destacou, em conferência de imprensa, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.

Após uma jornada inaugural em que os 'azuis e brancos' bateram o Alverca (2-0) e beneficiaram dos empates de Sporting, Benfica e Sporting de Braga, o treinador rejeita entusiasmos em relação à vantagem obtida e remeteu o discurso para as dificuldades que espera encontrar diante dos vila-condenses.

"Se nos deixamos levar por euforias a meio de agosto, teremos problemas. Estamos só no começo da época. O que o último fim de semana provou é que não há jogos fáceis nesta liga. Mesmo quando parecem decididos, não estão. Há equipas muito bem organizadas que podem surpreender-te e criar perigo de formas muito diferentes", alertou.

O Rio Ave, que se mantém sob a liderança do técnico grego Sotiris Silaidopoulos, entrou a perder no campeonato, frente ao Gil Vicente (1-0), e procura agora pontuar no primeiro jogo disputado no seu reduto.

"Terminaram a época passada de forma muito forte, no meio da tabela, sem o pânico da luta pela manutenção. Contra o Gil Vicente fizeram algumas mudanças. É uma equipa que pressiona de formas diferentes. Às vezes com um extremo, outras com o 'número 10' e ainda outras em '4-3-3', como o Liverpool do Klopp fazia", analisou Farioli.

Além de André Silva, Alberto Costa também será avaliado, com possibilidades de estar disponível para o encontro, ao contrário de Alan Varela, que se mantém no boletim clínico com Samu, Oskar Pietuszewski e Cláudio Ramos.

O campeão nacional FC Porto, que entrou a vencer na I Liga, defronta o Rio Ave, que ainda não pontuou, em jogo marcado para sábado, às 20:30, em Vila do Conde, com arbitragem a cargo de Miguel Fonseca, da associação do Porto.