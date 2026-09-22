Real Madrid arrasa presidente de LaLiga: "É necessário alguém que compreenda a natureza do cargo"

Em resposta publicada no seu site oficial, o Real Madrid "considera intolerável que o presidente da LaLiga utilize a sua posição institucional para continuar a desacreditar e a atacar o Real Madrid da forma como o faz em cada uma das suas intervenções públicas".

"É também muito preocupante que alguém responsável por representar e proteger os interesses de todos os clubes da LaLiga se mostre repetidamente obcecado em atacar o Real Madrid, transformando o nosso clube num alvo constante dos seus ataques públicos", acrescentaram os merengues, que têm Mourinho como treinador e Bernardo Silva no plantel.

O gigante da capital espanhola diz que estas declarações de Tebas "são particularmente graves e incompreensíveis, impróprias para um dirigente responsável, uma vez que foram feitas em resposta a um artigo de um jornalista independente num meio de comunicação digital" e chegaram ao ponto de "comentar" a estratégia desportiva do clube, "o que é totalmente desadequado e irresponsável".

"Perante este comportamento desadequado, que persiste há algum tempo, acreditamos que o futebol profissional em Espanha necessita urgentemente de um líder capaz de o gerir e desenvolver todo o seu potencial, com o dever fundamental da neutralidade. Precisa de alguém que compreenda a natureza do seu papel, pois o presidente da LaLiga não é o dono da competição, mas sim um gestor ao serviço dos clubes que a compõem e a quem confiam a sua direção. Os clubes precisam de alguém que cumpra essa missão com honestidade", exige o Real Madrid.