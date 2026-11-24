Na antevisão ao quinto jogo do Sporting na Liga dos Campeões, Paulo Fonseca reconhece a dificuldade de prever que Manchester United jogará esta quarta-feira em Alvalade. "É difícil fazer uma análise do Manchester neste momento. É muito difícil mudar em tão pouco tempo. Com a expulsão tão cedo com o Liverpool [Yoro], estamos um pouco às cegas para o United de Mauricio Pochettino. A expulsão dificultou-nos muito o trabalho", admitiu, rejeitando que o emblema, atualmente em lugar de despromoção na Premier League, possa estar debilitado: "Não alinho na teoria de que o Manchester esteja fragilizado. Temos de olhar para o último jogo na Champions, no qual deram a volta frente a uma equipa forte como a Roma. Tive a preocupação de ver o que o míster Pochettino tem feito a nível de estruturas pelos EUA. Ainda assim, é difícil de prever o que podem trazer daí. Esperamos um adversário motivadíssimo."

O Sporting tem nove pontos e o técnico prefere não fazer grandes contas. Uma vitória mais pode colocar os leões em clara rota de chegarem ao play-off da competição. "Não sei se este ano 12 pontos garantem a passagem. Faltam quatro jogos contra equipas fortíssimas e obviamente que queremos continuar a fazer pontos para continuar na competição", identifica, ciente de que terá Roma e Manchester City, fora, e Barcelona, em casa, pela frente.

Refutou qualquer necessidade de atenção especial a Bruno Fernandes. "Obviamente que o Manchester é uma equipa recheada de bons valores onde o Bruno se destaca. Mas não preparamos a equipa em função de um jogador. Preparamos vários cenários e não nos focamos num jogador", destacou, abordando depois, com reservas, o onze leonino. Guardou a confirmação se Zalazar, que diz "estar a adaptar-se à equipa vindo de um problema físico", joga. Entregou sim a braçadeira: "O Gonçalo Inácio vai jogar e é o capitão."

Esta manhã, em Alcochete, Paulo Fonseca contou com os regressos de Debast e Nuno Santos. Finalmente, o boletim clínico do Sporting não tem jogadores lesionados. O técnico adiantou que Ioannidis e Flávio Gonçalves "vão estar na comitiva de amanhã", categorizou-o de "notícia fantástica", mas que "Nuno Santos e Zeno ainda não", apesar de salientar ser "bom tê-los de volta." Relativizou a necessidade de um novo central: "Ainda não falei com o presidente sobre reforços. Ba tem estado lesionado, mas Felicíssimo esteve muito bem com o Shakhtar."

Paulo Fonseca descartou falar do jogo com o FC Porto, numa altura em que o Sporting está a nove pontos da liderança: "Vamos pensar neste jogo, agora só pensamos no Manchester. Depois, olharemos para o FC Porto."

Jogar a Liga dos Campeões "é um sonho", identifica Fonseca, acreditando, até pela experiência internacional, que "o Sporting lá fora é olhado como um clube grande" e que "os resultados na Champions aumentam esse nível." Apesar disso, admite que terá "possivelmente de defender mais e de jogar mais vezes com um bloco baixo."

Deu ainda a indicação de ver Geny Catamo e Luis Guilherme como extremos, "de linha", mas aponta o brasileiro como "hipótese para posições mais interiores."

Maxi Araújo sem olhar a possível saída

Maxi Araújo é dos jogadores mais cotados do Sporting. Sobre possíveis interessados e ciente de que emissários europeus têm vindo a Alvalade, o ala esquerdo disse ser "feliz no Sporting." "O mais importante é o Sporting. São coisas bonitas, mas não me muda nada. Devo ao Sporting e aos meus companheiros, quero continuar a fazer as coisas bem e espero que possamos ganhar o jogo e que possa fazer uma grande partida pelos meus colegas, pelo clube e pela minha família", destacou o uruguaio, que reconheceu que "o maior perigo do United é Bruno Fernandes."

Falou ainda da liderança em campo. "A equipa estava muito feliz com o Sergi [Altimira como capitão] porque é uma peça fundamental para nós, na hora de falar, pelo que mostra em campo. Todos os jogadores que estão aqui têm de trabalhar para isso e agora chegou a oportunidade para ele e aproveitou muito bem. Não sei se deverá seguir com a braçadeira, há capitães no papel, mas no futuro também pode estar lá. Acho que amanhã será o Inácio", comentou.

Antevê que "uma vitória deixa muito mais perto o objetivo, o primeiro objetivo de estar entre os 24 melhores", explicou.