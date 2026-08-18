Oficial: Amar Dedic deixa o Benfica e ruma ao Newcastle por 35,9 milhões de euros
O defesa internacional bósnio Amar Dedic transferiu-se do Benfica para o Newcastle, por 35,9 milhões de euros (ME), um ano depois de ter chegado aos encarnados, anunciou esta terça-feira, 18 de outubro, o clube da I Liga portuguesa de futebol.
Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do Benfica informou que terá ainda direito a receber 17,94% de uma eventual mais-valia que o Newcastle venha a obter numa futura saída do jogador.
Além de encargos de 10% com os serviços de intermediação, a SAD encarnada refere que "o Newcastle terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade de 5%, para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador".
Por outro lado, indica que o Salzburgo, anterior clube de Dedic, terá direito a receber 15% da mais-valia sobre esta transferência para Inglaterra, "calculada após deduzir o valor de aquisição dos direitos do jogador e o mecanismo de solidariedade retido na alienação".
Dedic, que precisamente esta terça-feira completa 24 anos, chegou ao Benfica no início da época passada, tendo as águias pagado cerca de 10 ME aos austríacos do Salzburgo, que tinham emprestado o lateral direito ao Marselha na segunda metade de 2024/25.
Pelo emblema lisboeta, fez 46 jogos oficiais - três dos quais já esta época - e marcou um golo.
Internacional pela Bósnia-Herzegovina, Dedic fez toda a formação na Áustria, país em que nasceu e onde representou também o Liefering e o Wolfsberger, ambos por empréstimo do Salzburgo.
De acordo com a nota emitida pelo Newcastle no seu site oficial, o lateral assinou um contrato de cinco anos, até 2031, com os magpies, nos quais vai reencontrar o treinador Matthias Jaissle, alemão que o orientou entre 2021 e 2023, primeiro no Liefering e, depois, no Salzburgo.