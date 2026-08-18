Oficial: Amar Dedic deixa o Benfica e ruma ao Newcastle por 35,9 milhões de euros

O defesa internacional bósnio Amar Dedic transferiu-se do Benfica para o Newcastle, por 35,9 milhões de euros (ME), um ano depois de ter chegado aos encarnados, anunciou esta terça-feira, 18 de outubro, o clube da I Liga portuguesa de futebol.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do Benfica informou que terá ainda direito a receber 17,94% de uma eventual mais-valia que o Newcastle venha a obter numa futura saída do jogador.

Além de encargos de 10% com os serviços de intermediação, a SAD encarnada refere que "o Newcastle terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade de 5%, para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador".

Por outro lado, indica que o Salzburgo, anterior clube de Dedic, terá direito a receber 15% da mais-valia sobre esta transferência para Inglaterra, "calculada após deduzir o valor de aquisição dos direitos do jogador e o mecanismo de solidariedade retido na alienação".