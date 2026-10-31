Moreirense vence Estrela da Amadora com golo aos 90+5 minutos

Um golo de Nile John, aos 90+5 minutos, deu hoje ao Moreirense a segunda vitória seguida na I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Estrela da Amadora, por 2-1, em jogo da 10.ª jornada.

O brasileiro Landerson estreou-se a marcar no campeonato e adiantou os minhotos, aos 50 minutos, mas o croata Zvoranek também assinou o primeiro tento na prova para repor a igualdade, aos 57, antes de o médio inglês consumar o triunfo dos ‘cónegos’ em tempo de compensação.

O Moreirense, que vinha de um triunfo no Estoril, consegue duas vitórias seguidas pela primeira vez esta época e subiu ao oitavo lugar, com 14 pontos, enquanto o conjunto da Amadora averbou a quarta derrota consecutiva e está em 12.º, com 10.