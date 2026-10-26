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Mbappé decide clássico em Camp Nou a favor do Real Madrid de Mourinho e relança Liga espanhola

O avançado francês marcou no final de ambas as partes, aos 41 e 87 minutos. Pelo meio, Raphinha chegou a empatar para os catalães aos 61'. Real está agora a três pontos do rival.