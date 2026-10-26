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Mbappé decide clássico em Camp Nou a favor do Real Madrid de Mourinho e relança Liga espanhola
O avançado francês marcou no final de ambas as partes, aos 41 e 87 minutos. Pelo meio, Raphinha chegou a empatar para os catalães aos 61'. Real está agora a três pontos do rival.
O Real Madrid de José Mourinho impôs este domingo, 25 de outubro, a primeira derrota ao Barcelona na Liga espanhola, por 2-1, num el clásico da 10.ª jornada e disputado em Camp Nou decidido com um bis de Kylian Mbappé, que assim relançou a discussão do campeonato.
O avançado francês marcou no final de ambas as partes, aos 41 e 87 minutos. Pelo meio, Raphinha chegou a empatar para os catalães aos 61'.
João Cancelo cumpriu os 90 minutos pelo Barça, ao passo que Bernardo Silva foi titular no Real Madrid mas saiu aos 80'.
O Barcelona lidera agora o campeonato com 27 pontos em dez jornadas. O Atlético Madrid vem logo a seguir, com 25; seguido pelo Real Madrid, com 24.