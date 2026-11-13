Mauricio Pochettino é o novo treinador do Manchester United

Pochettino, de 54 anos, ainda vai orientar os Estados Unidos nos dois encontros com o Haiti (14 e 18 de novembro), da Liga das Nações da Concacaf (América do Norte, Central e Caraíbas), antes de substituir Michael Carrick no Manchester United, que tem no plantel os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes.

Depois de começar a carreira de treinador no Espanyol em 2008/09, Pochettino mudou-se para o Southampton durante a temporada 2012/13, antes de assinar, em 2014/15, pelo Tottenham, no qual esteve seis temporadas, conseguindo levar os ‘spurs’ à final da Liga dos Campeões de 2018/19.

O antigo defesa esteve depois duas temporadas no Paris Saint-Germain (2020/21 e 2021/22), ganhando uma Liga francesa, uma Taça de França e uma Supertaça francesa, antes de regressar em 2023/24 a Inglaterra para assinar pelo Chelsea.

Desde 2024, Mauricio Pochettino era selecionador dos Estados Unidos, equipa que levou aos oitavos de final do Mundial2026, perdendo com a Bélgica.

Na quinta-feira, Michael Carrick tinha sido despedido pelo Manchester United, após oito encontros sem vencer na Liga inglesa de futebol.

O antigo médio, de 45 anos, chegou ao comando dos ‘red devils’ em janeiro de 2026, para substituir o português Ruben Amorim e, após um bom final de temporada, com apenas duas derrotas e três empates em 17 encontros, acabou por renovar o contrato até 2028.

Contudo, esta temporada, o Manchester United apenas tem uma vitória na Liga inglesa, na qual está na 18.ª e antepenúltima posição, em lugar de despromoção, já foi eliminado da Taça da Liga e é 17.º na fase de liga da Liga dos Campeões, com dois triunfos em quatro encontros.