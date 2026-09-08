Marco Silva assume afastamento de Bruma e saúda regresso de Aursnes

Marco Silva confirmou que não conta com Bruma para a época 2026/27. "Temos quatro extremos no plantel e essa foi uma decisão tomada por mim", disse o treinador do Benfica, assumindo que as decisões técnicas sobre os jogadores são todas tomadas por ele e sem interferências.

Na semana em que FC Porto e Sporting se estreiam na Liga dos Campeões, o Benfica faz o acerto do calendário, depois de ter começado a época mais cedo para garantir a presença na Liga Europa. O adversário é o Moreirense e o jogo é da 3.ª jornada da I Liga, com início às 20h45, no estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

"Espera-nos um jogo muito dificil, num campo muito difícil. O Moreirense vai obrigar-nos a estar ao nosso melhor para levar os três pontos, que é o queremos, e se possível com uma boa exibição. Nem sempre é possível, até pelo adversário que temos pela frente e que tem estado a um bom nível", afirmou o treinador esta terça-feira, dia 8 de setembro, no centro de treinos do Benfica, no Seixal, revelando ainda que Echeverri e Karouani estão aptos.

O técnico saudou o regresso de Fredrik Aursnes. "Não me custa nada arrumar o plantel. Quando temos boas peças, não custa nada. São as tais dores de cabeças e boas dúvidas que vamos conseguir encaixar da melhor forma, da maneira que eu acho. O Fredrik finalmente está pronto para ajudar, no último jogo optámos por não arriscar muito devido à condição do relvado. Mas é um jogador muito importante e que nos deixa mais fortes. Com Fredrik ao seu nível a equipa fica mais forte", admitiu.

E sem querer entrar em conversas sobre Sudakov, Marco Silva explicou a oscilação na aposta em Schjelderup: "Tem nos dado bons sinais e temos visto aquele jogador que elogiámos. É um jogador com grande qualidade, mas não veio do Mundial nas melhores condições e teve de zerar. Não tem sido titular, mas para mim é um titular desta equipa do Benfica, mas não é preciso tirar o Prestianni para o pôr a jogar."

Sobre as dúvidas no lado direito da defesa, Marco Silva recordou que apesar de ter várias opções, a única de raiz é Banjaqui. "Optámos por lhe dar minutos na equipa B. Temos várias soluções, uma delas é o Tomás [Araújo]. Se repararem, houve muitas mudanças na nossa linha defensiva. O Tomás jogou até agora metade dos minutos, saiu o António e o Otamendi. No último jogo optámos por não o tirar do corredor central para criar alguma estabilidade [no centro da defesa]. Pode jogar na lateral, dá mais saída, embora não dê tanta projeção. Optámos por outra solução [Kaminski] que dá projeção e joga nessa posição na seleção, mais numa linha de três. Há também o Circati, mais posicional, ou o Fredrik", explicou, sem revelar quem jogo frente ao Moreirense.

A rotação do plantel é uma consequência normal de uma época que se espera longa, segundo o técnico. "Temos de rodar porque a densidade é enorme. No caso, jogando na quarta-feira dá mais algum tempo, mas também não quero antecipar muito... Depois de domingo teremos de analisar a condição da equipa. A equipa está bastante homogénea - não em termos de minutos -, por isso a rotação até pode acontecer antes da paragem."