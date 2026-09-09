I Liga: Árbitros que chumbaram nos testes físicos nomeados para os jogos de FC Porto e Benfica

Os árbitros José Bessa e João Gonçalves foram esta quarta-feira, 9 de setembro, nomeados para os encontros de FC Porto e Benfica, da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, apesar de terem chumbado nos testes físicos.

José Bessa vai estar no sábado na receção do Casa Pia ao campeão FC Porto, em Rio Maior, enquanto, no dia seguinte, João Gonçalves vai estar no encontro entre o Benfica e o Gil Vicente, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Na segunda-feira, fonte ligada ao processo tinha confirmado à Lusa que José Bessa, João Gonçalves e Cláudio Pereira ficaram excluídos das nomeações do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por terem chumbado nos testes físicos.

O jornal desportivo Record tinha noticiado a reprovação de José Bessa e João Gonçalves, de 31 e 34 anos, ambos da associação do Porto, que arbitraram jogos das duas primeiras jornadas das competições profissionais, e Cláudio Pereira, de 39, da associação de Aveiro, que ainda dirigiu um jogo da terceira ronda.

De acordo com o regulamento das normas de classificação de arbitragem da FPF, os árbitros reprovados deveriam repetir testes nas Ações Reciclagem e Avaliação (ARA) após 30 dias.