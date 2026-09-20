Golo de Borevkovic depois dos 90 minutos salva Vitória de Guimarães da derrota
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Golo de Borevkovic depois dos 90 minutos salva Vitória de Guimarães da derrota

Moreirense saiu do Estádio D. Afondo Henriques com um ponto (1-1), na sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.
Isaura Almeida
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Um golo Borevkovic, marcado depois do 90 minutos, salvou o Vitória de Guimarães de perder na receção ao Moreirense (1-1), em encontro da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Este domingo (19 de setembro), no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, Tiago Andrade adiantou a equipa de Moreira de Cónegos no jogo. A vantagem durou até depois dos 90 minutos, mas não chegaria para o Moreirense levar os três pontos para casa.

Um golo de Borevkovic, aos 90+6 minutos, iria salvar a equipa da casa da derrota, mas ainda não chegou para sacudir a crise. Foi o quarto jogo sem vencer do Vitória de Guimarães, antes da visita à Luz, para jogar com o Benfica, que será daqui a três semanas, uma vez que o campeonato vai parar para os jogos das seleções.

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