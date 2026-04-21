Jogo da primeira mão foi favorável ao Sporting, em março, por 1-0.
Jogo da primeira mão foi favorável ao Sporting, em março, por 1-0.FOTO: Gerardo Santos
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FC Porto vs Sporting: Farioli pede o mesmo combustível, Borges nega que Taça de Portugal salve a época

Na antevisão à segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, o treinador do FC Porto não acredita num Sporting fragilizado. O técnico leonino admite que o foco principal passou a ser a Taça.
Frederico Bártolo
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