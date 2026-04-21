FC Porto vs Sporting: Farioli pede o mesmo combustível, Borges nega que Taça de Portugal salve a época

Um mês e meio depois da vitória por 1-0 em Alvalade, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, o Sporting irá esta quarta-feira (20h45) ao Estádio do Dragão defender a vantagem, ciente de que ganhar a Taça de Portugal é, possivelmente, a única possibilidade de erguer um troféu. Em 19 encontros em casa para a Taça de Portugal, o FC Porto venceu 12 e neste século, só na 3.ª eliminatória de 2014/15 os leões conseguiram o apuramento em casa dos dragões. É verdade que o Sporting está em vantagem na eliminatória, mas nem isso tem sido determinante. É que, desde os quartos de final de 1965/66, decididos num terceiro jogo após igualdade nas duas mãos, que o Sporting não consegue segurar a vantagem obtida em Alvalade e carimbar fora o passaporte para a fase seguinte.Francesco Farioli evitou considerar que o leão saiu fragilizado da derrota da I Liga com o Benfica, que colocou o Sporting a oito pontos (menos um jogo) da liderança. “Será um duelo gigante, mas não acredito que a energia do Sporting esteja em baixo. Vão jogar contra uma equipa com a qual estão a disputar tudo a nível nacional esta temporada. Desde a primeira mão que dissemos que a nossa vontade de recebê-los no Dragão era grande para termos a oportunidade de dar a volta ao resultado”, disse ontem o treinador do FC Porto, revelando que Martim Fernandes “está de regresso” e que “Zaidu vai falhar o jogo”. O técnico italiano afirmou ser preciso “grande nível mental”, bem “como um espírito fortíssimo para correr aqueles cinco metros extra” necessários neste jogos, tendo admitido que a equipa treinou penáltis e que, apesar da desvantagem, a equipa precisa de jogar com inteligência. “Não podemos cair na armadilha de perder a cabeça desde o primeiro minuto. Se atacamos no momento errado, ficamos expostos aos contra-ataques e gostaríamos de evitar isso. Há um plano para qualquer cenário”, assegurou, garantindo que não se deixa afetar “pela poluição dos comentários” ou pela animosidade entre clubes: “Não precisamos de mais gasolina. A corrida é connosco e estamos aqui para apresentar o nosso melhor e fazer tudo o que está ao nosso alcance.”Esta época, Rui Borges perdeu a Supertaça e a Taça da Liga e fez uma boa campanha até aos quartos de final da Liga dos Campeões, mas defende-se do impacto que possa ter uma eliminação da Taça de Portugal. “É um jogo decisivo porque nos pode meter numa final, poderá até meter-nos em duas [alusão à Supertaça], mas não se trata de salvar nada. Trata-se de estarmos numa final e de querermos disputar um troféu, que, felizmente, na época passada ganhámos. Queremos voltar a ter essa oportunidade”, assumiu o treinador do Sporting, garantindo que a equipa está “motivada e tranquila”, embora admitindo que a corrida pelo campeonato “ficou mais difícil”, mesmo que ainda “não haja campeão”. Recusando os ses, caso a sua renovação de contrato para lá de 2027 fique comprometida se não conquistar qualquer troféu, Rui Borges disse ter visto “uma semana de equipa grande”, após jogos com Arsenal e Benfica, elogiou a “época fabulosa”, mas lamentou os problemas físicos. “O João Simões não joga mais esta época, o Fresneda pode não estar, o Nuno Santos não vai jogar. Gostaria de ter o Quenda a 100%, Luis Guilherme, Ioannidis. Isso permitia gerir alguma carga, que nestes meses foi surreal”, destacou.Torreense e Fafe na luta pelo JamorPela sétima vez, a Taça de Portugal terá um finalista de escalões secundários. O V. Setúbal chegou nessa condição em 1943 e 1962, o Estoril em 1944, o Farense em 1990, o Leixões em 2002 e o Desp. Chaves em 2010. O Fafe cometeu a proeza de eliminar Moreirense, Arouca e Sp. Braga, da I Liga e empatou 1-1 na primeira mão das meias-finais, em casa, com o Torreense. A equipa da Liga 3 visita amanhã, às 20h45, Torres Vedras para defrontar o Torreense, terceiro classificado da II Liga, que está na luta pela promoção ao primeiro escalão. .Miguel Nogueira vai arbitrar FC Porto-Sporting da Taça de Portugal.Taça de Portugal. Rui Borges admite que visita ao FC Porto é decisiva por dar acesso a “duas finais”