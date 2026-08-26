FC Porto inicia esta quarta-feira venda de bilhetes para jogo com o Benfica. Ingressos entre 20 e 160 euros

A venda de bilhetes para o jogo entre o FC Porto e o Benfica da 7.ª jornada da I Liga arranca às 15 horas desta quarta-feira, 26 de agosto.

O clássico vai realizar-se no fim de semana de 19 e 20 de setembro no Estádio do Dragão, em dia e hora a definir.

Numa nota publicada no seu site oficial, os dragões mostram a tabela de preços, que variam entre os 20 (Superior Norte/Sul) e os 90 euros (Central Nascente Premium) para sócios e entre 93 (Central Poente/Nascente) e 160 euros (Central Nascente Premium) para público em geral.