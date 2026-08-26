FC Porto inicia esta quarta-feira venda de bilhetes para jogo com o Benfica. Ingressos entre 20 e 160 euros
A venda de bilhetes para o jogo entre o FC Porto e o Benfica da 7.ª jornada da I Liga arranca às 15 horas desta quarta-feira, 26 de agosto.
O clássico vai realizar-se no fim de semana de 19 e 20 de setembro no Estádio do Dragão, em dia e hora a definir.
Numa nota publicada no seu site oficial, os dragões mostram a tabela de preços, que variam entre os 20 (Superior Norte/Sul) e os 90 euros (Central Nascente Premium) para sócios e entre 93 (Central Poente/Nascente) e 160 euros (Central Nascente Premium) para público em geral.
Os ingressos vendem-se nos locais habituais: bilhetes.fcporto.pt, Loja do Associado e FC Porto Stores (Arrábida Shopping, Baixa, Colombo, Mar Shopping, New Balance Park, Norte Shopping, Parque Nascente e Vila do Conde).
A quota mínima para os associados acederem ao Dragão é a de agosto.
A venda de bilhetes para o público é exclusiva a adeptos registados em bilhetes.fcporto.pt.
Os dragões salientam que "todos os espetadores devem cumprir escrupulosamente o Regulamento de Acesso e Permanência no Estádio do Dragão", segundo o qual "é proibida a entrada de adeptos do clube adversário em qualquer setor que não o visitante".