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Benfica volta a vencer Aarhus por 3-1 e garante fase de liga da Liga Europa
O argentino Prestianni, com um bis, aos 19 e 61, e Rafa, aos 56, foram os autores dos golos dos encarnados, enquanto Carstensen, aos 60, anotou o único tento da formação dinamarquesa.
O Benfica garantiu esta quinta-feira, 27 de agosto, a presença na fase de liga da Liga Europa de futebol, ao vencer em Randers, na Dinamarca, o Aarhus por 3-1, repetindo o resultado da primeira mão do play-off.
O argentino Prestianni, com um bis, aos 19 e 61, e Rafa, aos 56, foram os autores dos golos dos encarnados, enquanto Carstensen, aos 60, anotou o único tento da formação dinamarquesa.
O sorteio para a fase de liga da Liga Europa realiza-se a partir das 12:00 (horas de Lisboa) de sexta-feira, no Mónaco.