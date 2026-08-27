Benfica volta a vencer Aarhus por 3-1 e garante fase de liga da Liga Europa
EPA/Bo Amstrup DENMARK OUT
11x11

Benfica volta a vencer Aarhus por 3-1 e garante fase de liga da Liga Europa

O argentino Prestianni, com um bis, aos 19 e 61, e Rafa, aos 56, foram os autores dos golos dos encarnados, enquanto Carstensen, aos 60, anotou o único tento da formação dinamarquesa.
DN/Lusa
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O Benfica garantiu esta quinta-feira, 27 de agosto, a presença na fase de liga da Liga Europa de futebol, ao vencer em Randers, na Dinamarca, o Aarhus por 3-1, repetindo o resultado da primeira mão do play-off.

O argentino Prestianni, com um bis, aos 19 e 61, e Rafa, aos 56, foram os autores dos golos dos encarnados, enquanto Carstensen, aos 60, anotou o único tento da formação dinamarquesa.

O sorteio para a fase de liga da Liga Europa realiza-se a partir das 12:00 (horas de Lisboa) de sexta-feira, no Mónaco.

Benfica volta a vencer Aarhus por 3-1 e garante fase de liga da Liga Europa
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Diário de Notícias
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