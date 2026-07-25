Benfica incluído numa lista de cinco super vendedores

Desde o início do futebol profissional até hoje só 22 jogadores custaram mais de 100 milhões de euros. Desses, dois partiram do Benfica para outros destinos: Enzo Fernández, para o Chelsea, por 121 milhões, e João Félix, para o Atlético Madrid, por 126. Só os alemães do Borussia Dortmund, através de Jude Bellingham e Ousmane Dembélé, e do Bayer Leverkusen, via Kai Havertz e Florian Wirtz, e os ingleses do Newcastle, que negociaram Alexander Isak e Sandro Tonali, e o Aston Villa, que acaba de transferir Morgan Rogers e antes vendera Jack Grealish, rivalizam com o clube português. Do outro lado, o lado comprador, o Chelsea do milionário americano Todd Boehly lidera a lista com cinco das transferências +100 na sua conta e 588 milhões somados nelas todas: além dos citados Enzo e Havertz, também Romelu Lukaku, Moisés Caicedo e, nos últimos dias, Rogers, ao preço de 137,5 milhões de euros. Das 22, nada menos do que 14, quase dois terços, envolvem um emblema da Premier League, na qualidade de comprador ou vendedor. E dessas 14 sete são só entre clubes da Premier League, num total de 877 milhões de euros a mexer unicamente em solo inglês, segundo as contas de Pavel Kateliev, analista de dados da Winsportsonline. .Além de Rogers, também Elliot Anderson, do Nottingham Forest para o Manchester City, e Tonali, do Newcastle para o Tottenham, já neste defeso, Isak, do Newcastle para o Liverpool, Jack Grealish, do Aston Villa para o Manchester City, Declan Rice, do West Ham para o Arsenal, e Caicedo. Espanha e França têm negócios astronómicos dentro do próprio campeonato mas um cada – Antoine Griezmann, do Atlético Madrid para o Barcelona, e Kylian Mbappé, do Monaco para o Paris Saint-Germain.Habituais gastadores em série, Barcelona e Real Madrid estão atrás do Chelsea com “apenas” três negócios acima de 100 milhões: os citados Dembélé e Griezmann e o brasileiro Philippe Coutinho, entre os catalães, e o também citado Bellingham mais Eden Hazard e Gareth Bale, entre os madrilenos. No total, o Barça gastou 403 no seu trio enquanto o Madrid se ficou pelos 349. O PSG é um capítulo à parte: só comprou dois jogadores acima de 100 milhões mas precisamente os dois mais caros da história, Neymar, contratado ao Barcelona, e Mbappé, ex-Monaco. O craque francês custou 180 milhões e o astro brasileiro 222, o que o torna o único +200 da história do jogo. Liverpool e Manchester City também contrataram dois atletas acima de 100 milhões; Atlético Madrid, Manchester United, Arsenal, Juventus e Tottenham cometeram a loucura numa ocasião. No total, as 22 transferências +100 envolveram quase 2,9 mil milhões de euros, segundo o site Transfermarkt. A Premier League é responsável por 12 delas, La Liga por sete, a Ligue 1 por duas e a Serie A italiana por uma. A Bundesliga é a única dos top-5 que nunca pagou – nem sequer o Bayern – mais de 100 milhões. Em Portugal, o espanhol Samu contratado pelo FC Porto por um investimento global de 32 milhões é o mais caro de sempre, acima de Rodrigo Zalazar (SC Braga-Sporting, por 30) e de Orkun Kokçu (Feyenoord-Benfica, por 25). Rogers, Anderson e Tonali são as três transferências além dos 100 milhões de 2026/27 até agora. O português Mateus Fernandes, que trocou o West Ham pelo Tottenham por 98 milhões, ficou no limiar..I Liga investiu como nunca e Portugal deixou de ser o mercado mais lucrativo.I Liga bateu recorde de investimento em reforços para 2025/26. Benfica foi o que mais gastou