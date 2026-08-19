Benfica contrata central australiano Alessandro Circati ao Parma
O internacional australiano Alessandro Circati é reforço do Benfica, tendo assinado por cinco temporadas, até 2031, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol no seu sítio oficial.
Os encarnados não comunicaram o valor do negócio, mas, segundo a imprensa desportiva, o Benfica vai pagar cerca de 18 milhões de euros.
Circati, de 22 anos, nasceu em Itália, mas mudou-se para a Austrália em tenra idade, tendo começado a jogar futebol nas escolas de formação do Perth Glory, antes de rumar a Parma em 2021.
Estreou-se pela equipa principal dos ducali um ano volvido, em fevereiro de 2022, ainda na Serie B, sendo que, desde então, somou 96 jogos e dois golos pelo conjunto do norte de Itália, que já disputou a Serie A nas duas últimas épocas.
Pelo meio, no decorrer da temporada 2024/25, sofreu uma grave lesão num joelho, que o afastou dos relvados durante vários meses.
O central ainda chegou a ser chamado para as seleções jovens de Itália, mas acabou por se tornar internacional pela Austrália, inclusive participando no último Campeonato do Mundo, em que os ‘socceroos’ chegaram aos 16 avos de final.
De resto, Circati foi totalista nos quatro encontros dos australianos na competição, com Turquia, Estados Unidos, Paraguai e Egito.
É o quinto reforço do Benfica para a temporada 2026/27, depois de Clément Lenglet, Gabriel Índio, Jakub Kaminski e Jhon Durán.