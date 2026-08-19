Benfica contrata central australiano Alessandro Circati ao Parma

Circati, de 22 anos, nasceu em Itália, mas mudou-se para a Austrália em tenra idade, tendo começado a jogar futebol nas escolas de formação do Perth Glory, antes de rumar a Parma em 2021.

Estreou-se pela equipa principal dos ducali um ano volvido, em fevereiro de 2022, ainda na Serie B, sendo que, desde então, somou 96 jogos e dois golos pelo conjunto do norte de Itália, que já disputou a Serie A nas duas últimas épocas.

Pelo meio, no decorrer da temporada 2024/25, sofreu uma grave lesão num joelho, que o afastou dos relvados durante vários meses.

O central ainda chegou a ser chamado para as seleções jovens de Itália, mas acabou por se tornar internacional pela Austrália, inclusive participando no último Campeonato do Mundo, em que os ‘socceroos’ chegaram aos 16 avos de final.

De resto, Circati foi totalista nos quatro encontros dos australianos na competição, com Turquia, Estados Unidos, Paraguai e Egito.