Penha Longa Resort, no Linhó, promete grande festa de Passagem de Ano.
Penha Longa Resort, no Linhó, promete grande festa de Passagem de Ano.DR
Viver

Restaurantes e hotéis de norte a sul (e ilhas) para passar o Natal e o Ano Novo fora de casa

Com cada vez mais portugueses a escolherem escapadelas em vez dos jantares caseiros, o DN reuniu uma lista de espaços que, da consoada ao Réveillon, promovem celebrações especiais de fim de ano.
Nuno Tibiriçá
Publicado a
Atualizado a

É bem verdade que, para muitos, as festas de Natal e Ano Novo são sinónimos de celebrações caseiras. No entanto, a correria de fim de ano e o desejo de evitar que o stress seja anfitrião – tratar da comida, da decoração e de toda a logística – tem levado, nos últimos anos, cada vez mais portugueses a optar por passar estas datas fora de casa.

Segundo dados divulgados pela Klarna e reproduzidos pela Ambitur, embora 51% dos portugueses planeie, em 2025, celebrar as festas em casa e 28% junto de amigos ou familiares, quase um quarto dos inquiridos admite sonhar com a passagem de ano em hotéis ou restaurantes à beira-mar, noutra cidade do país ou até num destino de montanha.

E se é uma dessas pessoas que pretende dar uma escapadela nas celebrações de fim de ano, está no lugar certo: o DN reuniu um guia com restaurantes e hotéis, de norte a sul do país e nas ilhas, que preparam menus especiais e festas para celebrar o Natal em alto nível e entrar no Ano Novo com o pé direito.

Açores

Ilha Terceira

Comecemos pelos Açores: no Torel Terra Brava, boutique hotel de cinco estrelas na Ilha Terceira, o Natal e o Ano Novo serão celebrados em estreita ligação com a natureza e com os produtos locais. Na noite da consoada, o menu começa com bolo-rei torrado com foie gras e ananás dos Açores e segue com clássicos revisitados como o lombo de bacalhau com couve e grão e o peru confitado com batata da ilha, por €85 por pessoa, sem bebidas.

Já na noite de Réveillon, a experiência no hotel prolonga-se em vários momentos, do tártaro de atum ao estufado de polvo com inhame e avelã, terminando com leite creme aromatizado com cidreira e limão, por €190 por pessoa, com bebidas incluídas. Para quem quiser pernoitar neste fim de ano, o hotel sugere ainda experiências como caminhadas no Monte Brasil, visitas a quintas produtoras ou observação de cetáceos.

Vista do Torel Terra Brava, na ilha Terceira.
Vista do Torel Terra Brava, na ilha Terceira. Luis Ferraz

Ilha da Madeira

Na Ilha da Madeira, onde a Passagem de Ano é sinónimo de um dos maiores espetáculos de fogo de artifício do mundo, o Hotel Meliá Madeira Mare preparou um programa especial para receber 2026 com vista privilegiada sobre o oceano Atlântico. Localizada a curta distância do centro do Funchal, a unidade propõe um Jantar de Gala de Fim de Ano, a 31 de dezembro, pensado para quem quer viver o réveillon madeirense com conforto e sofisticação.

O menu inclui entradas, sopa, uma bancada de marisco, pratos principais como filete de dourada com crosta de amêndoa torrada e pato com laranja, além de opção vegetariana, terminando com buffet de sobremesas. A refeição inclui ainda vinho branco e tinto e tem o valor de 200 euros por pessoa.

Alentejo

Viana do Alentejo

Seguimos para o Alentejo, onde no Moagem - Industrial Lodge, instalado nos antigos Moinhos de Santo António (Viana do Alentejo), o Natal celebra-se com uma ceia a 24 de dezembro que inclui entradas regionais, bacalhau assado na brasa com couve, borrego em forno a lenha e mesa de sobremesas, por €70, sem bebidas. O almoço de Natal, no dia 25, custa €45.

Já para a passagem de ano, há programas completos com alojamento, jantar de gala, prova de vinhos, DJ e espumante à meia-noite, com preços a partir de €550 para duas pessoas, ou a opção de jantar isolado na noite de 31 por €175.

Moagem, em Viana do Alentejo.
Moagem, em Viana do Alentejo.DR

Évora

Em Évora, na Quinta do Poço Novo, o restaurante Forno da Telha apresenta menus especiais para a noite de 24 e para o almoço de 25 de dezembro, ambos por €75 euros por pessoa, com pratos que evocam a tradição alentejana, como bacalhau assado com grão, peru recheado com castanhas e borrego no forno.

Posteriormente, para a passagem de ano, o restaurante entra nos anos 20, com dress code temático, cocktail de boas-vindas, jantar com música ao vivo, ceia, bar aberto e DJ até de madrugada. O menu inclui propostas como tártaro de novilho alentejano, robalo de anzol, carnes grelhadas e sobremesas clássicas, por €190 por pessoa. Há ainda pacotes com alojamento em hotel contíguo.

Melides

No Vermelho Melides, boutique hotel idealizado por Christian Louboutin, a quadra festiva cruza gastronomia, bem-estar e experiências criativas. A consoada conta com um menu de quatro momentos da chef Carla Sousa, enquanto o dia 25 apresenta propostas à la carte e um generoso carrinho de sobremesas.

Na noite de 31, o jantar de Ano Novo assume um registo mais ousado, com música, cocktails e petiscos até de madrugada, seguido, no dia 1, por um brunch festivo. O programa inclui ainda tratamentos especiais no spa, workshops criativos e rituais de Ano Novo.

Algarve

Vilamoura

Do Alentejo, descemos para um dos destinos mais procurados nesta altura do ano - e em todas outras épocas: o Algarve. Começemos pelo Hilton Vilamoura, onde o Natal será vivido com uma programação extensa, que inclui chás temáticos, workshops, cinema em família e um jantar buffet na noite de 24 de dezembro, por €120 por adulto, com 50% de desconto para crianças. O jantar pode ser combinado com alojamento, com valores a partir de €240 por pessoa em quarto duplo.

Albufeira

O VidaMar Algarve, resort de cinco estrelas na Herdade dos Salgados, apresenta programas festivos distribuídos pelos restaurantes Ocean e Primadonna. Na noite de 24 de dezembro, o restaurante Ocean recebe o Jantar de Natal em formato buffet, com pratos como bacalhau à Zé do Pipo, lombo de salmão, ensopado de borrego e peru com castanhas, além de showcooking ao vivo e buffet de sobremesas. Para uma consoada mais intimista, o Primadonna propõe uma ceia com menu fixo e harmonização vínica.

Já na Passagem de Ano, o Ocean propõe um jantar buffet com cocktail de boas-vindas, seguido de festa e ceia após a meia-noite, enquanto o Primadonna apresenta um menu de oito momentos para celebrar a chegada de 2026. No dia 1 de janeiro, o VidaMar Algarve recebe o novo ano com pequeno-almoço especial no Lobby Bar e Brunch de Ano Novo no Ocean. O Jantar de Réveillon no Ocean tem o valor de €240 por pessoa e no Primadonna €285, com ambos a incluírem jantar, festa, ceia e brunch de Ano Novo.

Passagem de ano será celebrada por milhares de visitantes portugueses e estrangeiros no Algarve.
Passagem de ano será celebrada por milhares de visitantes portugueses e estrangeiros no Algarve. DR

Já no Pine Cliffs Resort, a passagem de ano é pensada para várias gerações. O jantar de Réveillon decorre em seis restaurantes do resort, com propostas que vão da cozinha algarvia à italiana, passando por grelhados premium e buffets temáticos. À meia-noite, o brinde acontece nos jardins com fogo de artifício, seguido de after-party com DJ. No dia 1, o restaurante Maré serve o primeiro almoço do ano, com música ao vivo. Há ainda pacotes festivos com alojamento, crédito para consumo e acesso ao spa.

Lisboa

Na capital, são dezenas de hotéis e restaurantes que se preparam para receber portugueses e estrangeiros para as festividades de fim de ano. No Rossio Gastrobar, no topo do Altis Avenida Hotel, a consoada celebra-se com um jantar de Natal com vista panorâmica sobre a Baixa e o Castelo de São Jorge. O menu assinado pelo chef João Correia inclui pratos de peixe e carne, sobremesa e buffet de doces tradicionais, com harmonização vínica e cocktail de autor, por €130 por pessoa, bebidas incluídas.

Vista do Rossio Gastrobar.
Vista do Rossio Gastrobar.DR

No restaurante CURA, no Ritz Four Seasons Hotel Lisboa, os menus festivos para a Véspera de Natal e para o Réveillon prometem uma experiência de alta gastronomia num ambiente intimista, enquanto junto à Torre de Belém, o restaurante Feitoria propõe um menu de autor para a noite de 31 de dezembro, assinado pelo chef André Cruz, com vários momentos dedicados ao mar e à terra.

No Torel Palace Lisbon, o Black Pavilion recebe a consoada e o almoço de Natal, enquanto o restaurante 2Monkeys, com uma estrela Michelin, apresenta um menu exclusivo para a noite de Réveillon, por €420 por pessoa.

Outras opções podem ser encontradas no 550º Restaurante & Bar, no Príncipe Real, onde a passagem de ano celebra-se à volta do fogo, com um menu que inclui mexilhões, arroz de camarão tigre no forno e entrecôte com puré trufado, por €70 por pessoa e na Sala de Corte, onde o chef Luís Gaspar apresenta um jantar de réveillon centrado em carnes premium, com Wagyu e Vaca Barrosã, por €250 por pessoa, com vinhos incluídos.

Também o Lisbon Marriott Hotel apresenta uma programação de luxo para as festas, incluindo um buffet de Consoada de Natal, preparado pelo chef Dominic Smart, acompanhado por um violinista ao vivo e um Almoço de Natal com a presença de um saxofonista , ambos com o custo de €85 por pessoa e bebidas selecionadas incluídas. Para a Passagem de Ano, a unidade organiza um jantar de gala com buffet, espetáculo de inspiração latino-americana e DJ por €170 por pessoa. Estão também disponíveis pacotes de alojamento que integram estas experiências, com valores a partir de €348,10 para o período de Natal e desde €518,10 para o Réveillon.

Ainda estão previstas celebrações especiais no Pica-Pau, onde a despedida de 2025 faz-se com um jantar de cinco momentos inspirado na cozinha tradicional portuguesa, por €125 por pessoa e no Sofitel Lisbon Liberdade, no qual o restaurante Matiz Lisboa recebe a ceia de Natal, o brunch de dia 25 e o jantar de passagem de ano, acompanhados por música ao vivo e menus de vários momentos.

O grupo JNcQUOI é outro que celebra a chegada de 2026 com experiências em Lisboa e na Comporta, com menus exclusivos e preços que variam entre €345 e €500 por pessoa, consoante o espaço escolhido.

Sintra

Num dos principais hotéis do país, o Penha Longa Resort, em Sintra, o Natal inclui ceia de consoada, almoço de Natal em formato buffet e uma programação pensada para famílias, enquanto a passagem de ano aposta num jantar de gala com tema musical e opção de menu com estrela Michelin no LAB by Sergi Arola. Há pacotes com alojamento a partir de €560.

Área externa do Penha Longa Resort, em Sintra.
Área externa do Penha Longa Resort, em Sintra. DR

Porto

Na segunda maior cidade do país, o Porto, o Arts Hotel propõe ceia de Natal, brunch no dia 25 e jantar de passagem de ano, com valores entre €50 e €125, bebidas incluídas, enquanto o Le Monumental Palace, comandado pelo estrelado chef Julien Montmabut prepara experiências gastronómicas para o Natal e um Réveillon imersivo, com direito a fogo de artifício nos Aliados.

Também estão marcadas celebrações no Matriarca, que apresenta menus de Natal e Ano Novo que cruzam gastronomia e vinho do Porto, com propostas no Wine Bar e no Dining Room, além de festa com DJ na noite de 31, e no Exuberante, no Altis Porto Hotel, onde o Réveillon combina jantar de autor, música e festa até de madrugada, enquanto o Natal se celebra com consoada e almoço buffet.

Já em Vila Nova de Gaia, o Hilton Porto Gaia divide a passagem de ano entre o glamour do Moulin Rouge e a Festa do Sol, com vista privilegiada para o fogo de artifício sobre o Douro. Por fim, o premiado The Yeatman preparou cinco programas para assinalar o Natal e a Passagem de Ano, assinados pelo chef Ricardo Costa e acompanhados por harmonizações vínicas selecionadas por Elisabete Fernandes.

O Yeatman, em Vila Nova de Gaia, já decorado para as festas.
O Yeatman, em Vila Nova de Gaia, já decorado para as festas.DR

A Ceia de Natal, a 24 de dezembro, custa €295 por pessoa, com vinhos incluídos, e o Almoço de Natal, no dia 25, tem o valor de €140. Para a Passagem de Ano, há duas opções: jantar de gala nas Salas de Eventos, por €420, ou uma experiência mais exclusiva no Restaurante Gastronómico, com duas estrelas Michelin, por €670. No dia 1 de janeiro, o hotel recebe o novo ano com um Almoço de Ano Novo, também por €140.

Serra da Estrela

E para quem quer aproveitar do Natal da forma mais temática de filme possível, na já nevada Serra da Estrela, a celebração estende-se das praças das cidades aos hotéis da montanha. Na Covilhã e em Seia, o Réveillon faz-se com música e fogo de artifício ao ar livre.

Fim de ano na Serra da Estrela é garantia de (muito) frio.
Fim de ano na Serra da Estrela é garantia de (muito) frio. DR

Nos hotéis geridos pela Turistrela, como o Luna Hotel Serra da Estrela, a Pousada da Serra da Estrela e o Luna Hotel dos Carqueijais, há programas de Natal e Ano Novo com refeições em buffet, jantares especiais e animação, com preços entre €50 e €175 por pessoa, consoante a data e o programa escolhido.

Penha Longa Resort, no Linhó, promete grande festa de Passagem de Ano.
As imagens da neve em Portugal neste primeiro dia do inverno
Penha Longa Resort, no Linhó, promete grande festa de Passagem de Ano.
Authentic sobe a fasquia do luxo gastronómico no Algarve
Viver
Gastronomia
Natal
Festas
Hotéis
Lifestyle
passagem de ano

