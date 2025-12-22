Restaurantes e hotéis de norte a sul (e ilhas) para passar o Natal e o Ano Novo fora de casa

É bem verdade que, para muitos, as festas de Natal e Ano Novo são sinónimos de celebrações caseiras. No entanto, a correria de fim de ano e o desejo de evitar que o stress seja anfitrião – tratar da comida, da decoração e de toda a logística – tem levado, nos últimos anos, cada vez mais portugueses a optar por passar estas datas fora de casa.Segundo dados divulgados pela Klarna e reproduzidos pela Ambitur, embora 51% dos portugueses planeie, em 2025, celebrar as festas em casa e 28% junto de amigos ou familiares, quase um quarto dos inquiridos admite sonhar com a passagem de ano em hotéis ou restaurantes à beira-mar, noutra cidade do país ou até num destino de montanha.E se é uma dessas pessoas que pretende dar uma escapadela nas celebrações de fim de ano, está no lugar certo: o DN reuniu um guia com restaurantes e hotéis, de norte a sul do país e nas ilhas, que preparam menus especiais e festas para celebrar o Natal em alto nível e entrar no Ano Novo com o pé direito.AçoresIlha TerceiraComecemos pelos Açores: no Torel Terra Brava, boutique hotel de cinco estrelas na Ilha Terceira, o Natal e o Ano Novo serão celebrados em estreita ligação com a natureza e com os produtos locais. Na noite da consoada, o menu começa com bolo-rei torrado com foie gras e ananás dos Açores e segue com clássicos revisitados como o lombo de bacalhau com couve e grão e o peru confitado com batata da ilha, por €85 por pessoa, sem bebidas.Já na noite de Réveillon, a experiência no hotel prolonga-se em vários momentos, do tártaro de atum ao estufado de polvo com inhame e avelã, terminando com leite creme aromatizado com cidreira e limão, por €190 por pessoa, com bebidas incluídas. Para quem quiser pernoitar neste fim de ano, o hotel sugere ainda experiências como caminhadas no Monte Brasil, visitas a quintas produtoras ou observação de cetáceos..Ilha da MadeiraNa Ilha da Madeira, onde a Passagem de Ano é sinónimo de um dos maiores espetáculos de fogo de artifício do mundo, o Hotel Meliá Madeira Mare preparou um programa especial para receber 2026 com vista privilegiada sobre o oceano Atlântico. Localizada a curta distância do centro do Funchal, a unidade propõe um Jantar de Gala de Fim de Ano, a 31 de dezembro, pensado para quem quer viver o réveillon madeirense com conforto e sofisticação. O menu inclui entradas, sopa, uma bancada de marisco, pratos principais como filete de dourada com crosta de amêndoa torrada e pato com laranja, além de opção vegetariana, terminando com buffet de sobremesas. A refeição inclui ainda vinho branco e tinto e tem o valor de 200 euros por pessoa.AlentejoViana do AlentejoSeguimos para o Alentejo, onde no Moagem - Industrial Lodge, instalado nos antigos Moinhos de Santo António (Viana do Alentejo), o Natal celebra-se com uma ceia a 24 de dezembro que inclui entradas regionais, bacalhau assado na brasa com couve, borrego em forno a lenha e mesa de sobremesas, por €70, sem bebidas. O almoço de Natal, no dia 25, custa €45. Já para a passagem de ano, há programas completos com alojamento, jantar de gala, prova de vinhos, DJ e espumante à meia-noite, com preços a partir de €550 para duas pessoas, ou a opção de jantar isolado na noite de 31 por €175..ÉvoraEm Évora, na Quinta do Poço Novo, o restaurante Forno da Telha apresenta menus especiais para a noite de 24 e para o almoço de 25 de dezembro, ambos por €75 euros por pessoa, com pratos que evocam a tradição alentejana, como bacalhau assado com grão, peru recheado com castanhas e borrego no forno. Posteriormente, para a passagem de ano, o restaurante entra nos anos 20, com dress code temático, cocktail de boas-vindas, jantar com música ao vivo, ceia, bar aberto e DJ até de madrugada. O menu inclui propostas como tártaro de novilho alentejano, robalo de anzol, carnes grelhadas e sobremesas clássicas, por €190 por pessoa. Há ainda pacotes com alojamento em hotel contíguo.MelidesNo Vermelho Melides, boutique hotel idealizado por Christian Louboutin, a quadra festiva cruza gastronomia, bem-estar e experiências criativas. A consoada conta com um menu de quatro momentos da chef Carla Sousa, enquanto o dia 25 apresenta propostas à la carte e um generoso carrinho de sobremesas. Na noite de 31, o jantar de Ano Novo assume um registo mais ousado, com música, cocktails e petiscos até de madrugada, seguido, no dia 1, por um brunch festivo. O programa inclui ainda tratamentos especiais no spa, workshops criativos e rituais de Ano Novo.AlgarveVilamouraDo Alentejo, descemos para um dos destinos mais procurados nesta altura do ano - e em todas outras épocas: o Algarve. Começemos pelo Hilton Vilamoura, onde o Natal será vivido com uma programação extensa, que inclui chás temáticos, workshops, cinema em família e um jantar buffet na noite de 24 de dezembro, por €120 por adulto, com 50% de desconto para crianças. O jantar pode ser combinado com alojamento, com valores a partir de €240 por pessoa em quarto duplo. AlbufeiraO VidaMar Algarve, resort de cinco estrelas na Herdade dos Salgados, apresenta programas festivos distribuídos pelos restaurantes Ocean e Primadonna. Na noite de 24 de dezembro, o restaurante Ocean recebe o Jantar de Natal em formato buffet, com pratos como bacalhau à Zé do Pipo, lombo de salmão, ensopado de borrego e peru com castanhas, além de showcooking ao vivo e buffet de sobremesas. Para uma consoada mais intimista, o Primadonna propõe uma ceia com menu fixo e harmonização vínica.Já na Passagem de Ano, o Ocean propõe um jantar buffet com cocktail de boas-vindas, seguido de festa e ceia após a meia-noite, enquanto o Primadonna apresenta um menu de oito momentos para celebrar a chegada de 2026. No dia 1 de janeiro, o VidaMar Algarve recebe o novo ano com pequeno-almoço especial no Lobby Bar e Brunch de Ano Novo no Ocean. O Jantar de Réveillon no Ocean tem o valor de €240 por pessoa e no Primadonna €285, com ambos a incluírem jantar, festa, ceia e brunch de Ano Novo..Já no Pine Cliffs Resort, a passagem de ano é pensada para várias gerações. O jantar de Réveillon decorre em seis restaurantes do resort, com propostas que vão da cozinha algarvia à italiana, passando por grelhados premium e buffets temáticos. À meia-noite, o brinde acontece nos jardins com fogo de artifício, seguido de after-party com DJ. No dia 1, o restaurante Maré serve o primeiro almoço do ano, com música ao vivo. Há ainda pacotes festivos com alojamento, crédito para consumo e acesso ao spa.LisboaNa capital, são dezenas de hotéis e restaurantes que se preparam para receber portugueses e estrangeiros para as festividades de fim de ano. No Rossio Gastrobar, no topo do Altis Avenida Hotel, a consoada celebra-se com um jantar de Natal com vista panorâmica sobre a Baixa e o Castelo de São Jorge. O menu assinado pelo chef João Correia inclui pratos de peixe e carne, sobremesa e buffet de doces tradicionais, com harmonização vínica e cocktail de autor, por €130 por pessoa, bebidas incluídas..No restaurante CURA, no Ritz Four Seasons Hotel Lisboa, os menus festivos para a Véspera de Natal e para o Réveillon prometem uma experiência de alta gastronomia num ambiente intimista, enquanto junto à Torre de Belém, o restaurante Feitoria propõe um menu de autor para a noite de 31 de dezembro, assinado pelo chef André Cruz, com vários momentos dedicados ao mar e à terra.No Torel Palace Lisbon, o Black Pavilion recebe a consoada e o almoço de Natal, enquanto o restaurante 2Monkeys, com uma estrela Michelin, apresenta um menu exclusivo para a noite de Réveillon, por €420 por pessoa. Outras opções podem ser encontradas no 550º Restaurante & Bar, no Príncipe Real, onde a passagem de ano celebra-se à volta do fogo, com um menu que inclui mexilhões, arroz de camarão tigre no forno e entrecôte com puré trufado, por €70 por pessoa e na Sala de Corte, onde o chef Luís Gaspar apresenta um jantar de réveillon centrado em carnes premium, com Wagyu e Vaca Barrosã, por €250 por pessoa, com vinhos incluídos.Também o Lisbon Marriott Hotel apresenta uma programação de luxo para as festas, incluindo um buffet de Consoada de Natal, preparado pelo chef Dominic Smart, acompanhado por um violinista ao vivo e um Almoço de Natal com a presença de um saxofonista , ambos com o custo de €85 por pessoa e bebidas selecionadas incluídas. Para a Passagem de Ano, a unidade organiza um jantar de gala com buffet, espetáculo de inspiração latino-americana e DJ por €170 por pessoa. Estão também disponíveis pacotes de alojamento que integram estas experiências, com valores a partir de €348,10 para o período de Natal e desde €518,10 para o Réveillon.Ainda estão previstas celebrações especiais no Pica-Pau, onde a despedida de 2025 faz-se com um jantar de cinco momentos inspirado na cozinha tradicional portuguesa, por €125 por pessoa e no Sofitel Lisbon Liberdade, no qual o restaurante Matiz Lisboa recebe a ceia de Natal, o brunch de dia 25 e o jantar de passagem de ano, acompanhados por música ao vivo e menus de vários momentos.O grupo JNcQUOI é outro que celebra a chegada de 2026 com experiências em Lisboa e na Comporta, com menus exclusivos e preços que variam entre €345 e €500 por pessoa, consoante o espaço escolhido.SintraNum dos principais hotéis do país, o Penha Longa Resort, em Sintra, o Natal inclui ceia de consoada, almoço de Natal em formato buffet e uma programação pensada para famílias, enquanto a passagem de ano aposta num jantar de gala com tema musical e opção de menu com estrela Michelin no LAB by Sergi Arola. Há pacotes com alojamento a partir de €560..PortoNa segunda maior cidade do país, o Porto, o Arts Hotel propõe ceia de Natal, brunch no dia 25 e jantar de passagem de ano, com valores entre €50 e €125, bebidas incluídas, enquanto o Le Monumental Palace, comandado pelo estrelado chef Julien Montmabut prepara experiências gastronómicas para o Natal e um Réveillon imersivo, com direito a fogo de artifício nos Aliados.Também estão marcadas celebrações no Matriarca, que apresenta menus de Natal e Ano Novo que cruzam gastronomia e vinho do Porto, com propostas no Wine Bar e no Dining Room, além de festa com DJ na noite de 31, e no Exuberante, no Altis Porto Hotel, onde o Réveillon combina jantar de autor, música e festa até de madrugada, enquanto o Natal se celebra com consoada e almoço buffet.Já em Vila Nova de Gaia, o Hilton Porto Gaia divide a passagem de ano entre o glamour do Moulin Rouge e a Festa do Sol, com vista privilegiada para o fogo de artifício sobre o Douro. Por fim, o premiado The Yeatman preparou cinco programas para assinalar o Natal e a Passagem de Ano, assinados pelo chef Ricardo Costa e acompanhados por harmonizações vínicas selecionadas por Elisabete Fernandes. .A Ceia de Natal, a 24 de dezembro, custa €295 por pessoa, com vinhos incluídos, e o Almoço de Natal, no dia 25, tem o valor de €140. Para a Passagem de Ano, há duas opções: jantar de gala nas Salas de Eventos, por €420, ou uma experiência mais exclusiva no Restaurante Gastronómico, com duas estrelas Michelin, por €670. No dia 1 de janeiro, o hotel recebe o novo ano com um Almoço de Ano Novo, também por €140.Serra da EstrelaE para quem quer aproveitar do Natal da forma mais temática de filme possível, na já nevada Serra da Estrela, a celebração estende-se das praças das cidades aos hotéis da montanha. Na Covilhã e em Seia, o Réveillon faz-se com música e fogo de artifício ao ar livre. .Nos hotéis geridos pela Turistrela, como o Luna Hotel Serra da Estrela, a Pousada da Serra da Estrela e o Luna Hotel dos Carqueijais, há programas de Natal e Ano Novo com refeições em buffet, jantares especiais e animação, com preços entre €50 e €175 por pessoa, consoante a data e o programa escolhido..As imagens da neve em Portugal neste primeiro dia do inverno.Authentic sobe a fasquia do luxo gastronómico no Algarve