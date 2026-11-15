Pré-carregamento de "GTA VI" leva tráfego global da Net a máximo histórico acima dos 33 terabits por segundo

O arranque do pré-carregamento do videojogo Grand Theft Auto VI (GTA VI), disponibilizado na passada terça-feira, dia 10 de novembro, provocou um salto sem precedentes no fluxo mundial de dados.

Segundo dados divulgados pela DE-CIX, o principal operador global de pontos de troca de tráfego (Internet Exchanges), a sua rede mundial ultrapassou pela primeira vez a fasquia dos 33 terabits por segundo, fixando um novo máximo histórico de 33,01 terabits por segundo.

O impacto foi particularmente expressivo na infraestrutura europeia. No DE-CIX Frankfurt, o maior ponto de troca de tráfego da Europa, o fluxo de dados atingiu os 22,30 terabits por segundo às 20h20 CET (19h20 em Lisboa) de terça-feira. Este registo representa um crescimento de 19,06% face ao anterior recorde daquele nó de interconexão, que havia sido estabelecido em janeiro de 2026.

A dimensão do fenómeno resulta da combinação entre a procura acumulada ao longo de 13 anos desde o lançamento de GTA V e a exigência técnica do novo título, cuja instalação requer até 212GB de espaço livre nas consolas PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

A estreia oficial do jogo nas lojas e plataformas digitais está agendada para a próxima quinta-feira, 19 de novembro.

"Os grandes lançamentos de videojogos estão entre os eventos capazes de provocar um aumento significativo do tráfego de Internet num período de tempo muito curto", explica Thomas King, diretor tecnológico (CTO) da DE-CIX, citado em comunicado. "Normalmente observamos picos de tráfego quando são disponibilizadas atualizações de software ou durante transmissões em direto de eventos como a Liga dos Campeões da UEFA ou o Campeonato do Mundo da FIFA, mas a escala absoluta deste aumento não tem precedentes", sublinha o responsável.

Para evitar estrangulamentos nas redes no dia de lançamento, o mecanismo de pré-download permite distribuir as transferências ao longo de nove dias. Neste período, mesmo que o jogo fique instalado nos aparelhos dos jogadores, este não corre antes da data de lançamento.

De acordo com a DE-CIX — que interliga milhares de operadores e fornecedores de serviços de Internet a partir de centros de dados em mais de 600 cidades de mais de 100 países, ligando cerca de 1100 redes apenas em Frankfurt —, a absorção destes volumes exige uma estreita coordenação entre fornecedores de conteúdos e operadores de telecomunicações. A empresa mantém a taxa de utilização da sua rede igual ou inferior a 75%, garantindo capacidade de reserva para responder a picos inesperados.