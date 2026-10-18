Portugal foi eleito o Principal Destino da Europa nos World Travel Awards

"Portugal teve um desempenho notável" na última edição dos World Travel Awards europeus, atribuídos na noite de sábado, 17 de outubro, em Montenegro. É assim que está escrito no press release da organização, que dá conta dos principais destaques da gala anual que distingue aqueles que mais se destacaram em termos turísticos no último ano na Europa. Portugal foi eleito o Principal Destino da Europa, o Algarve foi votado como o Principal Destino de Praia da Europa, os Açores conquistaram o título de Principal Destino Regional de Turismo de Aventura da Europa.

Foram estes os principais prémios atribuídos a Portugal, mas no total vieram para o nosso país mais de 30 distinções. Lisboa conquistou os troféus de Melhor Destino de Cidade e Melhor Destino de Cruzeiros.

Já o Porto foi eleito o Melhor Destino de Cidade Cultural.

O Dark Sky Alqueva ganhou o título de Principal Atração Turística da Europa e de Turismo Responsável da Europa, enquanto os Passadiços do Paiva, em Arouca, voltaram a ser distinguidos como Principal Atração Turística de Aventura da Europa.

Nesta gala europeia, a cidade de Atenas, na Grécia, foi eleita Principal Destino para Escapadinhas Urbanas da Europa, a Disneyland Paris foi nomeada Melhor Parque Temático Resort da Europa.

Anfitrião da gala dos World Travel Awards pela primeira vez, o Montenegro foi coroado Principal Destino de Natureza da Europa, e Kotor como Principal Destino Turístico Emergente da Europa.

Esta gala europeia antecede a grande final mundial, que acontecerá na Tanzânia a 12 de dezembro.