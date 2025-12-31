Passagem de ano em casa? Eis o que poderá ver na televisão

Há figuras públicas e muita animação na programação de fim de ano que os canais de televisão generalista prepararam para a noite desta quarta-feira para assinalar a passagem de ano. Se vai ficar por casa, veja o que poderá ver, além daquilo que o cabo ou o streaming têm para oferecer.Na RTP1 haverá, a partir das 22h09, uma emissão especial de Taskmaster, que terá como convidados Jessica Athayde, Toy, Gilmário Vemba, Inês Aires Pereira e Cândido Costa. A apresentação está a cargo de Vasco Palmeirim e Nuno Markl – o programa foi gravado antes deste último ter sofrido o AVC que o mantém hospitalizado.. Depois disso, perto da 1h00, passa o filme O Padrinho.Na SIC, a aposta vai para uma emissão especial - Family Feud-Tudo em Família – apresentada por César Mourão e protagonizada por famílias de figuras bem conhecidas, nomeadamente de Cláudia Vieira, Júlia Palha, Júlio Isidro e Carolina Patrocínio.. Na TVI, a noite será com uma gala de Secret Story.A RTP2 transmite diretamente do Porto, a partir das 22h30, o concerto dos Clã, um dos momentos musicais que vai marcar a noite de passagem de ano na Avenida dos Aliados. Com mais de 30 anos de carreira, os Clã apresentam canções que atravessam gerações através de uma viagem pelos temas que marcaram a música. Um espetáculo cheio de energia para celebrar a entrada no novo ano a partir das 22h30. .Com música e fogo de artifício, estas são as maiores festas de passagem de ano gratuitas .Depressão Francis. Primeiro dia do ano com chuva, vento e ondulação fortes