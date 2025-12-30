Com música e fogo de artifício, estas são as maiores festas de passagens de ano gratuitas

LisboaA festa de passagem de ano em Lisboa, no Terreiro do Paço, tem início agendado para as 21h30 com a atuação de DJ Mojo, acompanhado por MC Márcio Jesus, numa espécie de aquecimento que terá um set entre o afro house e o pop, passando pelo reggaeton e urban beats. Uma hora mais tarde entra em palco Plutonio com os ritmos de hip-hop/trap e R&B. Será com o artista português de raízes moçambicanas que se assinalará a entrada em 2026, com 10 minutos de fogo de artifício, a partir do rio Tejo, sincronizado com 250 drones nos céus da cidade. Até às 1h00 do novo ano DJ Mojo volta a comandar a noite musical, acompanhado por Host/Mc Helder Tavares para apresentarem o espetáculo I Love Reggaeton, que será uma viagem pelos maiores êxitos desde os anos 2000..Passagem de ano em Lisboa com dispositivo de segurança “muito robusto”. SintraEm Sintra, a festa acontece no Terreiro do Palácio Nacional de Queluz, um cenário unico que promete uma noite memorável com música, animação e um espetáculo de fogo de artifício. A festa começa às 21h00, com DJ Set e prossegue com um concerto de Emanuel às 22h30, seguindo-se a atuação do DJ Pedro Simões, que assegurará a animação até às duas da manhã.CascaisAs celebrações de ano novo acontecem em sete pontos entre Cascais e Carcavelos. Na Baía de Cascais, a passagem de ano será celebrada com um espetáculo de drones – o qual será transmitido via streaming para o palco dos Jardins do Casino Estoril -, seguido do emblemático fogo de artifício, que se realiza noutros seis locais do concelho: Praia das Moitas, Praia do Tamariz, Forte de Santo António da Barra, Ponta do Sal, Praia da Parede, e Praia de Carcavelos. Nos Jardins do Casino Estoril tambem haverá música, com concertos de Agir (21h30) e Matias Damásio (00h00). Neste mesmo local, na noite desta terça-feira, 30 de dezembro, poderá assistir aos espetáculos de Carolina Deslandes (21h30) e Nininho Vaz Maia (00h00).AlmadaO Largo Alfredo Dinis, em Cacilhas, volta a receber as festividades de fim de ano de Almada, estando anunciado um concerto de Bárbara Bandeira a partir das 22h00. À meia-noite, o céu ilumina-se com um espetáculo piromusical, em que a música e o fogo-de-artifício se fundem. A festa prossegue com os Insert Coin às 00h30.SetúbalÉ na Doca dos Pescadores, na zona ribeirinha, que se faz a festa em Setúbal, tendo o rio Sado como pano de fundo. A animação está prometida com Jorge Nice, a partir das 22h30, enquanto a entrada em 2026 é feita com um espetáculo de fogo de artifício e, logo depois, o som dos Quinta do Bill, a que se segue, à 01h30, o DJ Monchique.SesimbraSesimbra espera receber novamente milhares de pessoas na passagem de ano. A partir das 22h00 haverá música ambiente em toda a marginal, para aquecer para a festa que se fará a partir das 23h00, com animação de rua, e o fogo de artifício à meia-noite. O DJ Mike El Nite promete animar as primeiras horas de 2026, seguindo-se o DJ m1st3rt3x4sDJ até às 4h00. Estará a funcionar um vaivém gratuito entre a Moagem de Sampaio – onde o estacionamento será gratuito - e o Terminal Rodoviário.SantarémMickael Carreira é a grande atração da festa de passagem de ano em Santarém, que acontece no Jardim da Liberdade, onde haverá street food. A animação arranca às 21h00, prevendo-se para as 22h00 a atuação do Raio dos Cachopos, à qual se segue, uma hora depois, o espetáculo de Mickael Carreira. À meia-noite haverá fogo de artifício e, a partir da 1h00, um set do DJ Vassalo.NazaréComo habitualmente, a Nazaré despede-se de 2025 e recebe 2026 com uma festa junto ao mar. A música começa às 18h00, com a Charanga do Mar, marcando o arranque das festividades. À noite, a animação reparte-se por vários palcos: DJ Gabi, às 22h30, na tenda instalada no areal, e Bico D’Obra, às 23h00, no Palco Norte. À meia-noite, todos os olhares se voltam para o céu, para assistir ao espetáculo pirotécnico. Depois, a festa continua com DJ Vito Pereira, a partir da 1h30, na tenda do areal. Mas já na noite desta terça-feira, 30, poderá assistir ao concerto de Bandástriar, às 22h30, seguido da atuação dos DJ’s Usados com Garantia, à meia-noite, na tenda do areal. AveiroO Rossio, no coração de Aveiro, é o palco da festa de fim de ano, que promete para a meia-noite um espetáculo multimédia. O aquecimento para as celebrações começa às 21h30, com os Gooze, nove instrumentistas de sopro e percussão que exploram a House Marching Band de DJ's populares. Segue-se, às 22h30, um espetáculo da Orquestra Bamba Social, e, já depois da meia-noite, animação com o DJ Kamala. A fechar a festa, à 1h45, mais um set de DJ, desta feita por Goty.LeiriaA celebração de passagem de ano em Leiria faz-se no Largo 5 de Outubro, onde, a partir das 22h30, Elsa Gomes apresenta temas populares perfeitos para aquecer a pista. À meia-noite, o céu ilumina-se com um espetáculo piromusical, a partir do castelo, seguido-se, às 00h30, um concerto de Anselmo Ralph. Para manter a energia até de madrugada, Kid Loco & Los Mysterios assumem a after party a partir das 2h00, garantindo um final de festa divertido até às 4h00.Figueira da FozNa Figueira da Foz a festa prolonga-se por quatro dias na Avenida de Espanha. O arranque faz-se na noite de passagem de ano com um espetáculo de Richie Campbell às 22h30, seguido do tradicional fogo de artifício. Depois, sobem ao palco os Sétima Legião e, finalmente, o DJ Zanova. No dia 1 atuam os Bandidos do Cante, a 2 os ABBA Gold e, no dia 3, os Vizinhos. CoimbraO fim de ano em Coimbra contará com 10 espetáculos distribuídos por quatro palcos no centro da cidade: Terreiro do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, Praça do Comércio, Praça 8 de Maio e, pela primeira vez, o Palco Quebra-Costas. Este novo espaço é dedicado ao jazz e ao rock, com propostas fortemente ligadas à cena musical de Coimbra. Por aqui passarão os projetos Funky Remedy Five e So Dead, com atuações a partir das 21h30 e a prolongarem-se até momentos antes do fogo de artifício. Dino D’Santiago e Branko são os grandes destaques da noite, atuando no palco instalado no Terreiro do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, por onde também passarão os Club Banditz e o DJ Fabior. A Praça do Comércio contará com música eletrónica e projetos urbanos; enquanto na Praça 8 de Maio, o palco assume um formato 360º para a festa World Dance Music. PortoA festa de Passagem de Ano no Porto arranca às 22h00 nos Aliados com um concerto dos Clã, estando previsto para a meia-noite um espetáculo multimédia e fogo de artifício, concebido pelos Grandpa’s Studio. Segue-se o concerto de Nininho Vaz Maia, a partir das 00h30 e o final noite contará com o DJ set dos Beatbombers, dupla formada por DJ Ride e Stereossauro..Câmara do Porto apela ao uso de transportes públicos para festa de Passagem de Ano. BragaA festa de fim de ano regressa à Avenida Central, em Braga, com um espetáculo de fogo de artifício à meia-noite. Antes, pelas 22h30, atua o DJ Meireles. Depois, a partir da 00h15, sobem ao palco os Vizinhos, o DJ Meninos do Rio e o DJ André Salvador.Viana do CasteloO Centro Cultural de Viana do Castelo será, uma vez mais, palco do New Year 2026, evento que promete uma noite de elegância, sofisticação e glamour. A passagem de ano contará com DJ Dom, Diogo Fragata, Echo Sound, Chinelos com Vida, SØR-LEA e Cheky. O repertório irá percorrer décadas de sucesso, desde os anos 1980, 1990, ao pop, funk e reggaeton. Estarão também disponíveis espaços complementares tais como uma zona exterior para food trucks, com diferentes opções gastronómicas. Ao contrário de todos os outros eventos desta lista, aqui a entrada é paga. BragançaA festa de passagem de ano em Bragança acontece na Praça da Sé entre as 23h00 e as 2h30, com DJ’s e animação. Castelo BrancoKaretus, Banda Estilus, Os RED - Rapazes Extremamente Divertidos e All in Project serão os protagonistas da festa de passagem de ano em Castelo Branco, que decorrem na Devesa - Centro Cívico da cidade num programa que inclui o espetáculo piromusical ASTRUM - O Olhar do Homem, inspirado no simbolismo e na dimensão mítica dos astros.GuardaA cidade da Guarda entra em 2026 ao som dos Delfins, que prometem levar ao palco – montado no Largo do Mercado Municipal - muitos dos seus grandes êxitos. Segue-se o tradicional fogo de artifício à meia-noite e madrugada dentro a animação será assegurada pelo grupo Forever 80’s.Vila RealAs celebrações de passagem de ano em Vila Real arrancam às 17h00 com a tradicional ignição do madeiro na Praça do Município. Às 21h30 atuam os Função Publika e, já depois do fogo de artifício sobem ao palco os Cromos da Noite.ViseuViseu entra em 2026 ao som da música de Carlão. O Campo de Viriato, com vista privilegiada para o recorte do Centro Histórico, volta a ser o palco eleito para as celebrações, que incluem ainda atuações de o Grupo TZ Music e da dupla de DJ’s PIRATAS.PortalegreA passagem de ano em Portalegre tem como destino o Largo do Mercado Municipal, onde, às 22h00, os Band & Tarola começarão a preparar a entrada em 2026 com muita magia e energia. À meia-noite haverá fogo de artifício na Igreja do Calvário e na Serra da Penha e logo depois um espetáculo dos Big Show Circus, aos quais se segue um set do DJ Miguel Reis.ÉvoraA festa de passagem do ano em Évora contará com a actuação da banda The Gift a partir das 22h00, na Praça do Giraldo. O DJ OSKAR, animará a entrada em 2026 com êxitos dos anos 80, 90 e 2000.BejaMúsica, animação e muita energia darão as boas-vindas a 2026 na Praça da República, em Beja. A festa arranca às 22h30 com a Banda Quarta Série, à qual se segue o fogo de artifício. Depois, sobem ao palco os Anjos e, a partir da 1h30, o palco está por conta do DJ KX Connections.FaroO Jardim Manuel Bivar, na Baixa de Faro, é palco da festa de fim de ano da cidade. O arranque, às 22h30, está por conta dos Manga Limão. Após o espetáculo piromusical, atuam Sara Correia e, depois, o DJ Paulo KarussaAlbufeiraA cidade de Albufeira traz de novo o evento Carpe Nox à Praia dos Pescadores. Às 22h00, os Silence 4 sobem ao palco para celebrar uma vez mais os 30 anos. No final do concerto, faz-se a abertura do palco X, no areal em frente do palco principal, a partir de onde, antes, durante e depois da meia-noite, o DJ Guga irá tocar ao vivo uma sequência musical sincronizada com aviões, paramotores, pirotecnia e efeitos especiais. Depois a NOX mágica continua no palco principal com o DJ Wilson Honrado. Outra das grandes novidades é o Concerto de Ano Novo, no dia 1 de janeiro, a partir das 17h00, com os Quatro e Meia. PortimãoA despedida de 2025 e a chegada do novo ano começam a ser celebradas já esta terça-feira, 30 de dezembro, a partir das 22h00, na zona ribeirinha de Portimão, com o espetáculo Revenge of the 2000’s. Na noite de fim de ano a animação está por conta do evento Cantar Morangos com Açúcar - 20 anos, que passará por todos os êxitos desta série e que contará com a participação de Edmundo Vieira e Paulo Vintém, que pertenciam à banda D’ZRT, Diana Monteiro das Just Girls, FF, Luke d’Eça dos 4Taste, TT, Mariiana, entre outros convidados especiais. À meia-noite, quando soarem as doze badaladas, os céus vão ser iluminados pelo habitual fogo de artifício, lançado a partir das zonas ribeirinhas de Portimão e de Alvor, bem como do molhe da Praia da Rocha.FunchalApesar do aviso laranja para a chuva na noite da passagem de ano, mantém-se a programação prevista, pelo menos para já. Destaque para o evento no Parque de Santa Catarina que inclui concertos ao vivo, animação com músicas dos anos 70, 80 e 90, o espetáculo The World of Pandora e a atuação do DJ Sil após o fogo de artifício. Na Praça do Povo, haverá concerto do Pedro Garcia Trio, animação de rua e ainda um espetáculo dos Simple The Best, de tributo a Tina Turner. Os últimos 20 minutos que antecedem as 12 badaladas serão animados por um grande espetáculo de pirotecnia e audiovisuais concentrado no Cais do Funchal. Depois, o fogo de artifício mesmo, com fama internacional, terá oito minutos de duração.Ponta DelgadaO centro histórico de Ponta Delgada é o centro das festividades na ilha de São Miguel, Açores, que inclui, às 21h15, um espetáculo de Sofia Silva & Code e, às 22h30, um concerto com os Expensive Soul. Depois do espetáculo pirótecnico, ainda pode dançar com o set do DJ Kevin Piques. .Depressão Francis. Primeiro dia do ano com chuva, vento e ondulação fortes