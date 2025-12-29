Câmara do Porto apela ao uso de transportes públicos para festa de Passagem de Ano

A Câmara Municipal do Porto apelou esta segunda-feira, 29 de dezembro, ao uso do transporte público para aceder à festa de Passagem de Ano na Avenida dos Aliados, salientando que o trânsito na zona estará cortado a partir das 19:00 de quarta-feira.Segundo o Plano de Mobilidade e Segurança para a noite da Passagem de Ano no Porto, apresentado esta manhã, em conferência de imprensa, o acesso à Avenida dos Aliados, para onde estão previstos concertos e animação, vai estar cortado à circulação automóvel entre as 19:00 de quarta-feira e as 07:00 de quinta-feira.Naquele horário, o perímetro rodoviário à volta da Avenida dos Aliados vai estar limitado a norte pela Rua Gonçalo Cristovão e Rua do Almada, a sul pela Praça Almeida Garrett, a este pela Praça da Batalha e Praça dos Poveiros e a oeste pela Rua dos Clérigos e Rua de São Filipe de Nery.O Metro do Porto vai ter serviço ininterrupto durante toda a madrugada de quinta-feira, mas a estação de metros dos Aliados vai encerrar entre as 19:00 de quarta-feira e as 05:00 de quinta-feira, sendo possível o acesso à Avenida dos Aliados de metro através das estações da Trindade e de São Bento.Quanto aos autocarros da STCP, vão circular entre as 19:00 de quarta-feira e as 07:00 de quinta-feira, mas com alterações de percurso nas linhas de circulação, sendo possível consultar as alterações previstas na página oficial.O acesso aos Aliados, à zona dos concertos, só poderá ser feito a pé e pelos pontos assinalados. “Será feito por seis pontos e haverá revistas de segurança para impedir o acesso de objetos que possam significar perigo”, salientou o segundo comandante do Comando Metropolitano do Porto da PSP, superintendente, Raúl Curva.O plano apresentado prevê ainda a proibição de circular na zona envolvente à Câmara Municipal do Porto entre as 21:30 e as 01:00 por causa do lançamento do fogo de artifício, marcado para as 00:00.A festa de Passagem de Ano no Porto arranca às 22:00 com um concerto dos Clã, estando previsto para a meia-noite um espetáculo multimédia e fogo de artifício, concebido pelos Grandpa’s Studio.Segue-se o concerto de Nininho Vaz Maia, a partir das 00:30 e o final noite contará com o DJ set dos Beatbombers, dupla formada por DJ Ride e Stereossauro.“A qualidade da programação e aquilo que tem sido a tradição de vir ao Porto na Passagem de Ano garantem que vamos ter uma noite com muita gente e com muita alegria e entrar em 2026 no Porto da melhor maneira”, afirmou a vice-presidente da autarquia, Catarina Araújo.Em Lisboa, na noite de passagem de ano, o metro funcionará apenas até à 1h00 do dia 1. A festa acontece o Terreiro do Paço, com início marcado para as 21h00, e inclui atuação de Plutonio e um espetáculo de reggaeton, além do fogo de arrtifício com 10 minutos de duração a partir do rio Tejo, sincronizado com 250 drones..Plutonio e reggaeton dão música na Festa de Fim d'Ano em Lisboa, que terá 10 minutos de fogo de artifício.Passagem de Ano com temperaturas mínimas próximas de zero ou negativas no nordeste transmontano e Beira Alta