Lisboa recebe primeiro evento dedicado ao enoturismo urbano no Beato

Lisboa acolhe, no dia 13 de dezembro, o primeiro grande evento inteiramente dedicado ao enoturismo urbano. O Lisbon Urban Wine Tourism decorre entre as 17h00 e a meia-noite e leva ao Beato Innovation District um ciclo de conversas que junta jornalistas, empreendedores e protagonistas do setor para pensar o futuro deste segmento em crescimento.As Talks de Enoturismo e Vinho decorrem na antiga Fábrica do Pão, entre as 18h00 e as 21h00, numa iniciativa promovida pela Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERT-Lisboa) e produzida pela Associação Portuguesa de Enoturismo (APENO). Para Carla Salsinha, presidente da ERT Lisboa, "as Talks são uma excelente oportunidade para conhecer projetos inovadores, histórias inspiradoras e experiências que colocam Lisboa no mapa do enoturismo urbano nacional e internacional"..O programa abre às 18h00 com “O Negócio do Enoturismo Urbano”, numa entrevista conduzida por Margarida Vaqueiro Lopes, do Diário de Notícias e Dinheiro Vivo. O convidado é Pedro Monteiro, proprietário do Arinto Wine Bar, que irá partilhar a visão empresarial e o percurso que tornou o projeto numa referência lisboeta.Segue-se, às 18h45, a conversa “Os Prazeres do Vinho e do Enoturismo”, guiada por Paula Cordeiro (Hedonista / NiT). A apresentadora Maria Seixas Correia fala sobre a ligação entre vinho, experiências sensoriais e conteúdos que aproximam novos públicos deste universo.Às 19h30, o painel “Elas à Conversa: o Poder da Mulher no Enoturismo” junta Rita Soares e Cristina Laffan, numa moderação da jornalista e consultora de turismo Paula Cosme Pinto. O diálogo centra-se na liderança feminina e na forma como a presença de mulheres tem vindo a marcar a inovação e a transformação do setor.O ciclo encerra às 20h15 com “Aromas e Sabores numa Adega Urbana de Lisboa”, conduzido por Edgardo Pacheco (Público). Catarina Moreira, proprietária da Adega de Belém, revela bastidores de um projeto que produz vinho no coração da cidade, cruzando tradição e modernidade.Paralelamente às conversas, o evento inclui provas, experiências interativas, jogos, passatempos e programação musical, com o set do DJ Fernando Alvim entre as 21h00 e a meia-noite, além de um Open Day no Instituto Superior de Agronomia, que abre as suas vinhas históricas mediante inscrição prévia. .Vinhos: Sandra Tavares da Silva entre as 50 melhores do mundo .Que Mesa Farta é esta?