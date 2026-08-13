Da Campanha Gaúcha ao produto português, Arandu mostra a Lisboa outro lado da gastronomia brasileira

Nos anos seguintes, Gudo passou por diferentes projetos em Portugal, da panificação à restauração e à abertura de um hotel no Alentejo. Foi também nesse percurso que voltou a cruzar-se profissionalmente com Thiago, amigo de infância que, depois de passar por cozinhas noutros países, também acabou por se estabelecer em Lisboa, há dois anos. Alana, amiga de Gudo e com experiência própria na alta gastronomia, juntou-se à dupla e os três decidiram abrir o próprio espaço.

O plano inicial era encontrar um lugar onde pudessem produzir charcutaria mas, aos poucos, a ideia cresceu. Gudo, que diz ter sido "criado dentro de um boteco" - comandado pelo pai e que funcionava em frente à casa da família -, começou a imaginar um espaço pequeno, informal e sem a pressão das cozinhas por onde os três tinham passado e, especialmente, algo novo para uma Lisboa cheia de restaurantes brasileiros. Thiago foi o principal responsável pela peregrinação em busca de um espaço e explica que, desde o princípio, o ideal era um lugar onde pudessem ter proximidade com o cliente.

Acabaram por encontrá-lo em Entrecampos, onde, em março deste ano, o Arandu finalmente abriu as portas e, fazendo uso de uma expressão brasileira, "caiu na boca do povo". "É uma comida mais de raiz, mesmo", define Gudo, que cresceu numa região onde porco, frango, ovelha e preparações feitas a partir do aproveitamento dos animais faziam parte da rotina.

O encontro entre a cozinha dos pampas e a matéria-prima portuguesa - diversas vezes valorizada na entrevista da dupla - tornou-se uma das bases do Arandu. "Portugal tem uma gama de ingredientes muito bons", afirma Thiago, que entende que, por vezes, muitos restaurantes não valorizam tanto esta diversidade de produto. "Para mim, a alta gastronomia é mostrar o ingrediente e reproduzi-lo da melhor forma possível. Ele pode ser simples, mas está a ser tratado de uma forma muito boa e isso traduz-se nos pratos", reflete.

O porco, produto favorito da casa, é o melhor exemplo da filosofia adotada: na charcutaria, Gudo e Thiago procuram trabalhar com o mínimo de intervenção possível, sem esconder a matéria-prima atrás de uma longa lista de temperos. A receita da linguiça tradicional, conta Gudo, leva essencialmente alho, pimenta-preta, salsa e sal. "O porco português fala por si só. O que vou fazer, mascarar com um monte de tempero? É como o nosso churrasco: basta boa carne e sal".

Este tom que aparenta simplicidade também se traduz numa carta sem cerimónias, com pratos que podem variar nos próximos dias, semanas e meses. Há apenas uma regra. "O que não pode sair é esse freezer maravilhoso que deixa os copos gelados", brinca Gudo, e com razão: a cerveja, afinal, chega à mesa no tradicional copo americano brasileiro - sempre estupidamente gelado.