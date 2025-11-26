Chef Marlene Vieira distinguida com o prémio revelação Dona Antónia 2025

A chef Marlene Vieira é a vencedora do Prémio Revelação na 37.ª edição dos Prémios Dona Antónia, anunciados esta quarta-feira, 26 de novembro, em Vila Nova de Gaia. A distinção integra o portfólio de “Mulheres Ferreirinha”, que celebra personalidades cuja trajetória reflete coragem, visão e impacto social, valores associados à figura de Dona Antónia Adelaide Ferreira. “Os Prémios Dona Antónia são muito mais do que um reconhecimento. São um símbolo de empoderamento humano e feminino”, afirmou Mafalda Guedes, diretora de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade da Sogrape, acrescentando ainda que cada premiada “representa a ousadia de sonhar e a força de concretizar, valores que Dona Antónia deixou como herança intemporal”.Criados em 1988 pelos descendentes de Dona Antónia e pela Sogrape, os prémios destacam mulheres cuja ação contribui para o desenvolvimento económico, social e cultural do país. Desde 2014, a iniciativa sublinha anualmente figuras que se identificam com o legado humanista e empreendedor da histórica produtora duriense. A distinção surge num ano marcante para a chef que, em fevereiro, se tornou a primeira mulher portuguesa do século - ao lado de Rita Magro - a conquistar uma estrela Michelin. A distinção foi atribuída ao restaurante Marlene, em Lisboa, na gala realizada no Porto. Posteriormente, em entrevista ao Diário de Notícias, a chef falou sobre seu percurso na gastronomia e a importância de mulheres ocuparem cada vez mais espaços de poder nas cozinhas portuguesas. .Portugal com oito novas estrelas Michelin. Marlene Vieira é a primeira portuguesa do século com a distinção.Marlene Vieira e as mulheres na gastronomia: “Se puder dar essa força, vou fazê-lo”