"A Alemanha está entre os cinco principais países do mundo em termos de restaurantes com estrelas Michelin"

Alemanha recuperou já os números do turismo pré-pandemia? O ano de 2025 conseguiu manter a taxa de crescimento, mesmo sendo em comparação com 2024, ano em que o país recebeu o Mundial de Futebol?A Alemanha ainda não regressou totalmente aos níveis pré-pandemia em termos de turismo recetivo. Em 2025, as chegadas internacionais atingiram cerca de 37,2 milhões, o que ainda representa uma quebra de 5% face a 2019, e as dormidas de turistas estrangeiros também ficaram cerca de 7% abaixo dos níveis pré-pandemia. Além disso, o crescimento em 2025 abrandou, com uma ligeira queda em relação a 2024, indicando que a forte fase de recuperação pós-pandemia está a estabilizar, em vez de continuar ao mesmo ritmo.E quanto às visitas de turistas portugueses? Há um aumento? A Baviera é, normalmente, uma região muito procurada pelos visitantes portugueses. Que outras regiões ou cidades alemãs também atraem turistas portugueses?O mercado português está a desenvolver-se de forma muito positiva. Desde 2023, as viagens de Portugal para a Alemanha ultrapassaram os níveis pré-pandemia, com um aumento global de 9,9% entre 2019 e 2025. Só em 2025, as pernoitas de visitantes portugueses aumentaram 4,6%, para cerca de 568.000. Este desempenho positivo é sustentado quer pela expansão da capacidade das ligações aéreas entre Portugal e a Alemanha, quer pelas nossas atividades de marketing e comunicação direcionadas no mercado. A Baviera continua a ser o principal destino, mas Berlim, Renânia do Norte-Vestfália, Hesse – incluindo Frankfurt – e Baden-Württemberg também atraem uma parte significativa dos viajantes portugueses.Este ano, para além do 150.º aniversário do Festival de Bayreuth, que mais destaca para quem pensa visitar a Alemanha?Para além do 150.º aniversário do Festival de Bayreuth, a Alemanha oferece uma vasta gama de destaques culturais e temáticos em 2026. Leipzig acolherá a Semana do Festival Wagner, enquanto Dresden apresentará um extenso programa dedicado a Wagner e Carl Maria von Weber. Frankfurt destacar-se-á como Capital Mundial do Design 2026, com inúmeros eventos, como a Open Design Week, e exposições focadas na inovação e no desenvolvimento urbano. Além da música e do design, existem outras atrações, como o 125.º aniversário da ferrovia suspensa de Wuppertal, o 60.º aniversário da Rota Barroca da Alta Suábia e grandes exposições de arte em cidades como Frankfurt, Hamburgo e Berlim. Estes diversos temas – cultura, design e património – oferecem fortes incentivos de viagem para diferentes públicos-alvo.Existe uma crescente aposta do turismo alemão em promover também a gastronomia, que é muito mais do que apenas as famosas salsichas. Quais os pontos fortes nesta matéria?A gastronomia tornou-se uma importante vantagem competitiva para a Alemanha enquanto destino turístico. Está profundamente enraizada na diversidade regional, nos produtos sazonais e nas tradições culturais, oferecendo aos visitantes experiências culinárias autênticas e variadas. A Alemanha está também entre os cinco principais países do mundo em termos de restaurantes com estrelas Michelin, com mais de 340 estabelecimentos, o que realça o seu elevado nível de excelência culinária. Além disso, o país combina tradições seculares – como a cultura do pão, reconhecida pela UNESCO, e a produção de vinho e cerveja – com a criatividade contemporânea, fazendo da gastronomia uma motivação turística importante e cada vez mais visível.Quem visita a Alemanha sabe que os museus são excelentes, mas um dos mais emblemáticos de Berlim, o Museu Pergamon, está fechado para obras. Existe alguma data definida para a sua reabertura?O Museu Pergamon, em Berlim, está a ser alvo de uma extensa renovação, e uma reabertura parcial, que significa aproximadamente metade do museu, está prevista para a primavera de 2027. Comunicaremos a data da reabertura parcial assim que for oficialmente confirmada. A renovação completa é um projeto a longo prazo e deverá continuar até 2037, altura em que o museu estará totalmente concluído e novamente acessível..Récita do Festival de Bayreuth transmitida em direto para Portugal pela primeira vez