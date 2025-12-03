Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
“Gosto muito de estar com os meus amigos e também comigo mesmo”

Entrevista a Bino Maçães, selecionador nacional de sub-17

Última parte da entrevista DN a Bino Maçães,o treinador nacional de Sub 17, campeão da Europa e do Mundo, numa conversa sobre o futuro imediato e a possibilidade de continuar a trabalhar na Federação Portuguesa de Futebol, a carreira ou a relação com os jogadores. E revelou um pouco do que é também fora do mundo do futebol.

