“Gosto muito de estar com os meus amigos e também comigo mesmo”

Última parte da entrevista DN a Bino Maçães,o treinador nacional de Sub 17, campeão da Europa e do Mundo, numa conversa sobre o futuro imediato e a possibilidade de continuar a trabalhar na Federação Portuguesa de Futebol, a carreira ou a relação com os jogadores. E revelou um pouco do que é também fora do mundo do futebol..Bino Maçães: “O facto de os jogadores terem ganhado dois títulos não lhes vai dar nada no futuro, se não continuarem a trabalhar”.Bino Maçães: “Só daqui a uns anos é que vamos ter a noção da dimensão do feito"."É legítimo daqui a uns anos pensar na seleção principal. Mas não está no horizonte”