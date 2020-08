Universidade de Lisboa entre as 200 melhores do mundo

A Universidade de Lisboa é a melhor universidade portuguesa, segundo o ranking de Xangai que anualmente atualiza a lista das 1000 melhores universidades de todo o mundo.

As universidades do Porto, Minho, Aveiro, Coimbra e a Nova de Lisboa também estão presentes neste Academic Ranking of World Universities (ARWU) de 2020, um dos rankings mais importantes do mundo, que diferencia as melhores universidades do mundo todos os anos com base numa "metodologia transparente e dados objetivos", baseando-se na avaliação da qualidade da educação, docência, investigação e desempenho per capita.

A consultora ShangaiRanking Consultancy é mesmo considerada a precursora dos rankings universitários globais e a mais confiável.

Este ano, esta consultora coloca a Universidade de Lisboa entre as 200 melhores (no intervalo 151-200, já que a partir do 100º lugar as universidades são agrupadas em escalões de 50 ou 100 lugares). A Universidade do Porto aparece entre as 301 e 400 melhores do mundo, a do Minho entre as 401 e 500 melhores, as de Aveiro e de Coimbra entre os 501 e 600 melhores lugares, enquanto a Nova de Lisboa surge classificada no grupo das 601-700 melhores.

Nos dez primeiros lugares aparecem oito universidades norte-americanas, como Harvard, Stanford e Yale, e duas inglesas, com Cambridge em terceiro lugar e Oxford em 9.º

As universidades dos Estados Unidos dominam a lista das 1000 melhores deste ano, com 8 universidades entre as 10 melhores, 41 entre as 100 melhores, 133 entre as 500 melhores e 206 entre as 1000 melhores.

A China tem 168 universidades classificadas entre as 1000 melhores, entre as quais 81 estão no Top 500 e 6 estão no Top 100. O Reino Unido tem 65 no Top 1000, 36 delas listadas no Top 500 e 8 no Top 100.