Medicamento para tonturas é esperança para salvar os pulmões da covid-19

Um hospital de Miami será o primeiro a realizar testes em humanos para determinar se um medicamento com meio século, usado para tratar vertigens e tonturas, pode "reduzir hospitalizações, mortalidade e danos pulmonares" em doentes com covid-19, disse Christopher Moreau, diretor executivo da Algernon Pharmaceuticals do Canadá.

O medicamento, Ifenprodil (NP-120), foi identificado este ano pela Universidade do Texas em Dallas como um possível tratamento eficaz para o novo coronavírus e "pode ​​até reverter a doença", afirmou Moreau à agência de notícias Efe. Começará a ser fornecido no Westchester General Hospital, em Miami, o primeiro em cinco cidades dos Estados Unidos a testá-la após a aprovação da Food and Drug Administration (FDA), explicou Moreau.

"A diversidade étnica é muito útil em testes em humanos, especialmente num estudo de Fase 3, que é a fase de aprovação de pré-comercialização", disse o executivo. Realçou que estes dados recolhidos na multicultural Miami "serão úteis para confirmar que o tratamento tem um efeito generalizado na população".

"Esperamos ver uma redução significativa na taxa de mortalidade, no tempo de permanência no hospital e uma redução dos danos pulmonares gerados ​​pela infeção", disse. "Também temos esperança de que reduza os efeitos graves da tosse, que é outro fator em pacientes com covid-19", disse o executivo da Algernon Pharmaceuticals. Esta empresa canadiana centra-se na reutilização de drogas, com pesquisa de medicamentos seguros e aprovados para aplicações em novas doenças.

Moreau explicou que foram encontrados "resultados muito promissores" do Ifenprodil contra a gripe aviária H5N1, "a gripe mais letal do mundo", num estudo independente conduzido por um grupo de cientistas chineses com ratos infetados. Lembrou que o H5N1 tem mortalidade de mais de 55%, enquanto a covid-19 é de 1% a 3%. "Os resultados foram muito convincentes, com o Ifenprodil a reduzir a mortalidade em 40% e a atenuar a lesão pulmonar aguda e a inflamação no tecido pulmonar."

Nesse sentido, o especialista disse que "se o Ifenprodil estava a funcionar tão bem com a gripe aviária mais letal do mundo, talvez possamos ver um resultado semelhante na covid-19 que é menos mortal".

O Ifenprodil foi originalmente desenvolvido pela Sanofi, de França, no início dos anos 1970 como um tratamento para um distúrbio da circulação sanguínea. No entanto, acabou por ser aprovado no Japão e na Coreia do Sul como uma droga neurológica para tratar tonturas e vertigens, mas, "com base no seu mecanismo de ação", a Algernon determinou que também pode tratar "doenças pulmonares graves".

Agora, a farmacêutica canadiana entrou com novos direitos de propriedade intelectual em todo o mundo para NP-120 (Ifenprodil) para o tratamento de doenças respiratórias e trabalha para desenvolver uma fórmula injetável.

A dúvida sobre as vacinas

Por outro lado, Moreau expressou preocupação com o rápido desenvolvimento de vacinas contra a covid-19. "Se vão desenvolver algo para dar a milhões de pessoas, é melhor saberem o que estão a fazer e isso leva tempo", salientou, aludindo às palavras do CEO da Merck, Kenneth Frazier, que descreveu que apenas sete vacinas "verdadeiramente novas" foram desenvolvidas nos últimos 25 anos.

Além disso, o canadiano disse que já existe um problema com as pessoas relutantes em usar máscaras e opinou que muito menos vão querer uma vacina, especialmente uma que tenha sido apressada. "A natureza humana é encontrar uma solução rápida que elimine um problema. No entanto, podemos ter que aceitar uma abordagem diferente, como o HIV, que é tratado com um cocktail de drogas ", disse.