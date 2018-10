Tromba de água pouco habitual assusta madeirenses

Um fenómeno raro. Uma enorme tromba de água, a sair de uma nuvem foi avistada no mar junto à costa da Madeira, na zona de Santa Cruz, esta quinta-feira.

O acontecimento chegou a assustar alguns moradores, embora os Bombeiros de Santa Cruz não tenham registo de pedidos de ajuda. O fenómeno foi filmado e registado por várias pessoas, que publicaram nas redes sociais.

Segundo o director do Observatório Meteorológico do Funchal disse ao Diário de Notícias do Funchal, "este fenómeno é muitas vezes confundido com um tornado mas que não apresenta perigo para as pessoas". Victor Prior, dá-se em dias onde existe uma grande instabilidade atmosférica.

A tromba de água é normalmente semelhante a uma nuvem em forma de funil, que ocorre ao longo de um corpo de água e está ligado a uma nuvem cumuliforme e são habituais em climas tropicais.