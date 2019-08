Setembro começa com termómetros perto dos 40 graus

No ano passado, duas ondas de calor fizeram do mês de setembro o mais quente desde que havia registo. Embora seja cedo para saber se o fenómeno irá repetir-se, certo é que este ano setembro também vai começar quente, com temperaturas que podem chegar aos 40 graus em algumas zonas do país, segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Já no segundo dia do mês, segunda-feira, as temperaturas máximas sobem de forma significativa. A maioria das localidades vai ficar acima dos 30 graus, mas é no Alentejo que o termómetro irá registar valores mais altos, variando entre os 35 e os 40 graus.

Em Lisboa, deverá alcançar os 36 graus, à semelhança de algumas localidades do Porto. Já em Santarém, por exemplo, as máximas deverão chegar aos 40, a meio da semana. Temperaturas "acima da média do que se costuma registar em setembro", mas "nada de anormais", esclareceu uma fonte do IPMA ao DN. O cenário deverá durante toda a semana.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Só as ilhas parecem escapar ao fenómeno. Na Madeira, há até zonas que vão registar precipitação e as temperaturas vão manter-se amenas, entre os 17 e os 27 graus. De resto, espera-se máximas na ordem dos 25 graus.

Mas, antes, já este fim de semana, irá registar-se uma "ligeira descida nas temperaturas mínimas de dois a três graus" e aumento do vento um pouco por todo o país. Ainda assim, as máximas vão manter-se altas, oscilando entre os 20 e 30 graus no litoral e até a chegar aos 35 no interior do país.

Para esta sexta-feira, estão previstas temperaturas mínimas no continente entre os 13 graus (em Braga) e os 22 (em Faro) e as máximas entre os 21 (no Porto e em Viana do Castelo) e os 37 (em Évora e Castelo Branco). O céu irá oscilar entre o nebulado e limpo na costa, com a possibilidade de aguaceiros e trovoada no interior, mas há pelo menos cinco distritos com risco máximo de incêndio.

Combate a incêndios mais complicado

Segundo o IPMA, o tempo estará quente e seco no continente, o que complicará o combate aos incêndios, mais do que nas últimas semanas.

Esta sexta-feira, o instituto deixou o alerta de risco máximo de incêndio para dezassete concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Santarém e Guarda. Em risco máximo estão os concelhos Monchique, Silves, Loulé, São Brás de Alportel, Tavira, Alcoutim e Castro Marim (Faro), Proença-a-Nova (Castelo Branco), Gavião (Portalegre), Abrantes, Mação e Sardoal (Santarém), Sabugal, Guarda, Celorico da Beira, Pinhel e Figueira de Castelo Rodrigo (Guarda).

O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental, com exceção de Viana do Castelo, em risco muito elevado e elevado de incêndio.

Este risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo o elevado o terceiro nível mais grave.

Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.