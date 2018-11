O Natal com o DN é na Praça do Município

O Natal já chegou a Lisboa. As iluminações típicas da época foram ontem inauguradas, num momento simbólico com arranque oficial na Praça do Comércio. Antes, Fernando Medina apresentou a programação para esta época, que inclui os habituais concertos nas igrejas e a animação musical no Terreiro do Paço para a noite de Ano Novo.

A tradição cumpre-se, mas neste ano há novidades, como a parceria da câmara com o Diário de Notícias, que traz as As Histórias de Natal à Praça do Município, e o concurso de montras (de 1 a 25 de dezembro) onde participam 46 lojas da cidade.

"A história do Diário de Notícias está para sempre ligada a Lisboa", lembrou Fernando Medina, que convida todos os que visitarem Lisboa a conhecer a primeira página do jornal - com data de 29 de dezembro de 1864 - bem como outras primeiras páginas das datas que lhes são mais importantes.

Neste ano, a programação de Natal da autarquia vai ter "uma dimensão multicultural", anunciou também o presidente da câmara. Além dos concertos nas igrejas de São Domingos, Santo António de Lisboa, São Pedro de Alcântara, de Nossa Senhora do Amparo, Alto do Lumiar e de São Roque, as comemorações passam também pelo Centro Ismaili, incluem sessões de meditação da União Budista Portuguesa no Cinema São Jorge e uma celebração organizada pela Comunidade Hindu.

O Natal em Lisboa vai oferecer animações em teatros - como um concerto de ópera para crianças ("Conta-me Uma Ópera, dias 8 e 9 de dezembro, no Museu de Lisboa) e repete a Wonderland, no Parque Eduardo VII, com a roda gigante e outras atrações para as famílias.

A festa de passagem de ano no Terreiro do Paço acontece em três atos, ou melhor, em três dias: 29, 30 e 31, com as atuações do DJ Branco, que convida Carlão e Sara Tavares, entre outros artistas (a 29), da Orquestra Metropolitana de Lisboa (dia 30) e do DJ Richie Campbell e amigos, como Plutónio e Ana Bacalhau (a 31).

Tal como em 2017, a festa terá uma "pegada verde", como explicou Joana Cardoso, da empresa municipal EGEAC: "Não serão permitidas garrafas nem copos de vidro. Iremos distribuir copos reutilizáveis", anunciou.

O orçamento da Câmara Municipal de Lisboa para as iluminações foi de 800 mil euros e de 670 mil euros para as festas de Natal e de fim de ano.

O que há na Praça? Casa do Pai Natal

O Pai Natal vai ter um local próprio para receber e ouvir os pedidos dos mais pequenos. Horários: das 15.00 às 16.00 e das 18.00 às 19.00.Contador de Histórias: das 16.30 às 17.30.



Mercado, carrossel

O Mercado de Natal terá produtos de artesãos portugueses.Há ainda uma zona de alimentação. Para as crianças, muitas voltas estão prometidas no carrossel vintage.



Palco DN

Um palco com programação própria. Haverá atuações do Coro Infantil de Santo Amaro de Oeiras e do Coro da Câmara Municipal de Lisboa. A fadista Ana Moura vai apresentar o seu último disco no dia 10 de dezembro.