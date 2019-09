Ambientalistas fazem bloqueio em frente ao Banco de Portugal

Sentados no chão, ativistas da Extenction Rebellion Portugal, estão a fazer um bloqueio no cruzamento da Avenida Almirante Reis com a Rua de Angola, em frente ao Banco de Portugal. A ação de protesto pacífica estava prometida, como o DN anunciou, e junta-se à Greve Climática Global.

No local estão mais de 100 polícias - apoiados por cerca de 15 carrinhas -, entre os quais elementos da Equipas de Prevenção e Reação Imediata (EPRI), da PSP.

Os elementos da Extension Rebellion Portugal (XR Portugal) - movimento internacional que foi constituído no nosso país há um ano - caminharam ao som de tambores e de palavras pela neutralidade carbónica pela Avenida Almirante Reis e sentaram-se no chão em frente ao Banco de Portugal, tendo sido rodeados pela polícia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Não estão a oferecer resistência. Aliás, a ação de desobediência civil, para a qual receberam formação, foi preparada com mais de uma semana de antecedência.

Não responder a provocações, não falar e/ou oferecer resistência à polícia, garantir a sua segurança e a do grupo, saber gerar consenso e ser rápido a decidir são algumas regras do protesto. Isto porque sabem quando se inicia a ação de desobediência civil mas não sabem quando acaba, depende do que decidirem na altura e de acordo com os objetivos a alcançar.

O bloqueio desta sexta-feira foi preparado com mais de uma semana de antecedência e pode seguir-se um acampamento, o que será o culminar das manifestações mundiais (ações previstas em 150 países) a favor do clima e que, em Portugal termina com a Greve Climática Global. Entre os manifestantes há quem tenha levado tendas.

O protesto está a ser transmitido em direto no Facebook pela PTrevolutionTV:

"Não saímos daqui", dizem os manifestantes

As autoridades tinham proposto a abertura de uma via da Avenida Almirante Reis, mantendo-se as tendas. Os manifestantes, organizados em grupos de 4 a 12 pessoas, escolheram um delegado para votar em plenário se aceitavam a proposta da polícia ou se alargavam o perímetro do bloqueio.

Acabaram por considerar que a polícia não respeitou o momento de negociação, uma vez que os agentes começaram a retirar as tendas. Decidiram, por isso, manter o bloqueio, mas estão preparados para abrir uma faixa de rodagem da avenida para a passagem de veículos de emergência.

"Hoje não saímos daqui", ouve-se no protesto em frente ao Banco de Portugal. Entre as canções que entoam está a de Zeca Afonso, Grândola, Vila Morena.

Os manifestantes estão preparados para permanecerem no local durante a noite e convidam a população a juntar-se ao protesto.

Em atualização.