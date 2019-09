Como se prepara a rebelião (pacífica) em defesa da Terra

Os ténis, sapatos, sandálias e chinelos ficam à entrada da sala, a cadeira é o chão, todos sentados formando uma roda, assistem à formação sobre desobediência civil, uma das formas é bloquear ruas e estradas. A ação de formação realizada a meio de setembro é uma iniciativa da Extinction Rebellion Portugal (XR Portugal), um movimento internacional e constituído no nosso país há um ano.

Um espanhol é o monitor, percebe-se que há muitos outros estrangeiros na sala do espaço Ágora Experimental, em Lisboa, onde se realiza a sessão, na maioria são jovens. É um diálogo constante entre o formador e os formandos nas mais de três horas de formação. Começa-se por explicar o que é uma desobediência civil, ter a consciência de que o que estão a fazer é ilegal mas justo, agir respeitando o trabalho de quem representa o outro lado, nomeadamente os polícias.

Quem representa o protesto tem regras fundamentais: não responder a provocações, não falar e/ou oferecer resistência à polícia, garantir a sua segurança e a do grupo, saber gerar consenso e ser rápido a decidir. Isto porque sabem quando se inicia a ação de desobediência civil mas não sabem quando acaba, depende do que decidirem na altura e de acordo com os objetivos a alcançar.

Preparam com mais de uma semana de antecedência o bloqueio desta sexta-feira, que pode seguir-se de um acampamento e que será o culminar das manifestações mundiais (ações previstas em 150 países) em favor do clima e que, em Portugal termina com a Greve Climática Global. Desta vez, não é apenas dos estudantes, mas também dos professores e de outras organizações profissionais.

Pelo menos 25 localidades portuguesas agendaram manifestações para esta semana em defesa do clima. Em Lisboa, está prevista uma manifestação às 15.00 no Cais do Sodré, que se deslocará até o Rossio, à tarde para permitir a participação de toda a sociedade civil. É também por essa razão que a XR Portugal convoca o bloqueio para as 17.00, no cruzamento entre a rua de Angola e a avenida Almirante Reis.

"O objetivo é bloquear a estrada com o intuito de disrupção. As manifestações e as petições são necessárias, mas agora é necessário adicionar uma componente de disrupção, é algo que esteve presente em todos os grandes movimentos de apelo à igualdade e aos direitos básicos (Luther King, Gandi, Rosa Parks, etc.). Precisamos de um clima estável para ter uma produção alimentar estável e, se isto colapsa, tudo colapsa. O Governo não age perante uma emergência climática e alguém tem de agir. Desafiamos a sociedade a sair da normalidade, do seu quotidiano, porque foi a normalidade que nos trouxe ao pré-colapso", argumenta Noah Zino, o porta-voz do XR Portugal para esta ação.

Em cada ação há um porta-voz diferente, isto porque não há chefes no coletivo, nem sequer Greta Thunberg, a jovem sueca na origem de toda a movimentação estudantil em prole do clima. "Acreditamos que Greta foi uma grande motivação, mas não existe liderança nem líderes".diz Noah. Também não há ideologia partidária: "Somos completamente apartidários, a política institucional falhou-nos".

São três as grandes reivindicações do XR: declaração de emergência climática e ecológica; neutralidade carbónica até 2030 e parar a perda de biodiversidade,; criação de assembleias de cidadãos.

Quem são estes novos rebeldes?

O XR promove a desobediência civil por não concordar com o que se passa em todo o mundo. São jovens na maioria, poderíamos chamá-los de novos hippies, lutam por causas ambientais e sociais, são pela não-violência. As ações de protesto assumem várias formas, por exemplo, interromper o discurso de um político ou entrar numa empresa que acusam de más práticas em prejuízo do clima. Bloqueiam estradas, acessos, seguindo-se, por vezes de um acampamento, estas últimas os protestos mais visíveis. O coletivo já promoveu dezenas em Portugal.

Querem passar uma mensagem de que estão em desacordo e acreditam no que defendem, alertar para o que está mal e envolver a sociedade civil nas suas campanhas. O bloqueio/acampamento tem vindo a ser anunciado, não só através das redes sociais, mas em atuações, como a que decorreu esta semana junto ao Padrão dos Descobrimentos, em Belém, a Red Rebel Brigade, que se pode ver neste vídeo.

Mas todas as ações são preparadas ao pormenor, há um manual de apoio a estas ações, sendo que a premissa é garantir a segurança do indivíduo e de todo o grupo. Uma ação é constituída por vários grupos de afinidade, em protestos pacíficos.

Um bloqueio da estrada é uma forma de desobediência civil pacífica, como a desta sexta-feira, à qual pode seguir-se um acampamento, dependendo do desenrolar dos acontecimentos. Tem de haver uma ala desimpedida para passarem ambulâncias e bombeiros. O bloqueio só deve terminar em três situações: já conseguiram passar a mensagem; está em causa a segurança dos manifestantes, a ação falhou o objetivo.

Ação a favor do clima a 15 de abril © Direitos reservados

Informação que é prestada na sessão de formação, bem como a forma como os "alunos" se devem comportar quando o objetivo é interromper a circulação numa via, lugar, etc.

As posições da desobediência

Para o bloqueio de amanhã há duas posições: "saco de batatas" (sentado no chão com os braços a agarrar as pernas) e "árvore" (de pé, com a cabeça virada para cima, isto para garantir a sua própria segurança). Quando a polícia intervém para levar o manifestante, este não oferece resistência, também não deve voltar ao mesmo lugar, seria provocação. A não ser que haja uma decisão coletiva nesse sentido posteriormente. E preparar-se para o pior, eis os avisos de quem já participou, em Portugal ou no estrangeiro: "os polícias estão a fazer o seu trabalho", há polícias maus e polícias bons", "os polícias não são meigos". Nunca falar com os agentes, podem queixar-se que estão a magoar, mas nunca aos gritos.

Usar roupa confortável, calçado fechado, é preferível não levar ou desligar o telemóvel, ter comida e água. Há pessoas do movimento na envolvente da ação, alguns deles filmam e tiram fotos, até para registar eventuais abusos por parte das forças policiais. Devem levar a identificação e há um número de telefone, fornecido à última hora, que devem escrever no braço para o caso de precisarem de ajuda jurídica. O movimento tem um grupo de juristas a que podem recorrer, nomeadamente em caso de uma detenção.

Grupos de afinidade

Uma das bases da organização destas ações reside nos grupos de afinidades, conjuntos que englobam entre quatro e dez pessoas, no máximo. O ideal é serem seis. Cada grupo deve zelar pelos seus membros e saber obter o consenso de forma rápida.

Existe uma checklist para os grupos de afinidade, com os requisitos que devem cumprir: escolher a designação do grupo; partilhar nomes completos, moradas, datas de nascimento e pessoas de contacto, para o caso de lesão ou detenção; falar sobre os objetivos, motivação, experiências anteriores e medos, como se comportam em situações específicas (tem necessidades especiais, o que temem; como reagir perante a polícia, uma detenção); fixar os buddies (parceiros); praticar as tomadas de decisão (acordar sinais, praticar decisões por consenso, por exemplo: 'durante o acampamento vamos dormir ou continuar na festa?'); delegar tarefas (quem será o delegado, quem tem telemóvel, quem deve manter a comunicação para fora, quem conhece a área, quem tem kit de primeiros socorros, água, etc); marcar hora e local para reunir depois da ação.

Em cada grupo é escolhido um delegado, que depois irá ao plenário de delegados. "É muito importantes ser claro, transparente, não ter medo de dizer que não concorda", explica o formador.

Como é que isso se faz? Por exemplo, decidir o local em que vão organizar o bloqueio ou, já na ação, quando este deve acabar. Tem de ser uma discussão rápida para chegar a uma proposta, que será votada: os quatro dedos da mão levantados significam um "sim" claro, três, um "sim", dois, um "sim " com dúvidas, um é "não". O objetivo é obter quatros e três levantados em cada membro, chegar a um consenso forte.

Podem estabelecer sinais visuais para acelerar a decisão: por exemplo, agitar as duas mãos no ar é sinal de concordância, um dedo para a frente e outro para trás significa que se quer trocar ideias.

O monitor dá os últimos conselhos para amanhã: têm de estar conscientes que estão a fazer uma manifestação não autorizada, logo é ilegal, o que pode trazer consequências adversas. Não devem participar os chamados grupos de risco: imigrantes sem autorização de residência, quem não tenha o registo criminal limpo, menores não acompanhados e profissionais que não devam participar neste tipo de ações. O grupo tem ainda outras atividades a desenvolver na ação, além de bloquear a estrada.