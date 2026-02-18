Zuckerberg em tribunal para julgamento histórico sobre vício nas redes sociais

O diretor-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, chegou ao tribunal de Los Angeles esta quarta-feira, 18 de fevereiro, sob o olhar atento de dezenas de famílias e ativistas, marcando o início de um dos testemunhos mais antecipados da história recente de Silicon Valley.Este julgamento, considerado um "caso modelo" (bellwether trial, como são apelidados este tipo de casos nos EUA), centra-se na acusação de que as plataformas da Meta e da Google foram desenhadas como "casinos digitais" para viciar deliberadamente os cérebros de jovens utilizadores.À entrada do tribunal, o ambiente era de emoção e protesto. Vários pais, alguns segurando fotografias de filhos que sofreram crises de saúde mental ou que faleceram em consequência de desafios e conteúdos perigosos nas redes, aguardavam a chegada do magnata. "Perdemos os nossos filhos e já não há nada que possamos fazer quanto a isso. Mas podemos informar outras famílias de que estas plataformas são perigosas e que precisam de limites", afirmou um dos pais presentes à porta da audiência.Para estas famílias, a presença de Zuckerberg no banco das testemunhas representa uma rara oportunidade de confronto direto com o homem que lidera o império das redes sociais, após anos de denúncias sobre os efeitos nocivos do "scroll" infinito e dos algoritmos de recomendação.O que está em causa: design em vez do conteúdoAo contrário de outros processos, este julgamento foca-se no design das aplicações e não no conteúdo publicado pelos utilizadores. A acusação, liderada pelos advogados de uma jovem de 20 anos, identificada como Kaley G.M., sustenta que o Instagram e o YouTube são "produtos defeituosos".Argumentam que funcionalidades como as notificações constantes, a reprodução automática de vídeos e os filtros de beleza foram especificamente "engenhados" para manter as crianças ligadas durante horas, ignorando avisos internos sobre os riscos de depressão, ansiedade e distúrbios alimentares.Durante o seu depoimento perante o júri, Zuckerberg defendeu as políticas de segurança da Meta, embora tenha sido confrontado com documentos internos que sugerem que a empresa priorizou o crescimento e a retenção de utilizadores em detrimento do bem-estar dos menores.O CEO da Meta reiterou que a empresa trabalha continuamente para melhorar as ferramentas de controlo parental, mas sublinhou que existe sempre um "equilíbrio complexo entre segurança e liberdade de expressão". Por sua vez, a defesa da Meta argumentou em tribunal que os problemas de saúde mental da queixosa tinham raízes em questões familiares e pessoais preexistentes, e que as redes sociais serviram apenas como um "mecanismo de escape".Este julgamento em Los Angeles é o primeiro de mais de 1600 processos consolidados nos Estados Unidos. Se o júri decidir contra a Meta e a Google, o veredito poderá forçar mudanças drásticas na arquitetura das redes sociais e abrir as portas a indemnizações multimilionárias, alterando para sempre a responsabilidade legal das Big Tech perante os seus utilizadores mais novos..Meta acorda de um sonho virtual com 70 mil milhões de perdas. Zuckerberg “desliga” o Metaverso e vira-se para a Superinteligência.Proibir redes sociais aos adolescentes? “Mas a minha mãe passa a vida agarrada ao telemóvel”