À chegada ao tribunal, Mark Zuckerberg foi confrontado por pais cujos filhos sofrem de problemas de saúde mental por causa das redes sociais.FOTO: Chris Torres / EPA
Zuckerberg em tribunal para julgamento histórico sobre vício nas redes sociais

Cofundador do Facebook e dono do Instagram compareceu num tribunal da Califórnia para depor num caso sem precedentes que decidirá se as redes sociais são deliberadamente viciantes para as crianças.
O diretor-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, chegou ao tribunal de Los Angeles esta quarta-feira, 18 de fevereiro, sob o olhar atento de dezenas de famílias e ativistas, marcando o início de um dos testemunhos mais antecipados da história recente de Silicon Valley.

Este julgamento, considerado um "caso modelo" (bellwether trial, como são apelidados este tipo de casos nos EUA), centra-se na acusação de que as plataformas da Meta e da Google foram desenhadas como "casinos digitais" para viciar deliberadamente os cérebros de jovens utilizadores.

À entrada do tribunal, o ambiente era de emoção e protesto. Vários pais, alguns segurando fotografias de filhos que sofreram crises de saúde mental ou que faleceram em consequência de desafios e conteúdos perigosos nas redes, aguardavam a chegada do magnata. "Perdemos os nossos filhos e já não há nada que possamos fazer quanto a isso. Mas podemos informar outras famílias de que estas plataformas são perigosas e que precisam de limites", afirmou um dos pais presentes à porta da audiência.

Para estas famílias, a presença de Zuckerberg no banco das testemunhas representa uma rara oportunidade de confronto direto com o homem que lidera o império das redes sociais, após anos de denúncias sobre os efeitos nocivos do "scroll" infinito e dos algoritmos de recomendação.

O que está em causa: design em vez do conteúdo

Ao contrário de outros processos, este julgamento foca-se no design das aplicações e não no conteúdo publicado pelos utilizadores. A acusação, liderada pelos advogados de uma jovem de 20 anos, identificada como Kaley G.M., sustenta que o Instagram e o YouTube são "produtos defeituosos".

Argumentam que funcionalidades como as notificações constantes, a reprodução automática de vídeos e os filtros de beleza foram especificamente "engenhados" para manter as crianças ligadas durante horas, ignorando avisos internos sobre os riscos de depressão, ansiedade e distúrbios alimentares.

Durante o seu depoimento perante o júri, Zuckerberg defendeu as políticas de segurança da Meta, embora tenha sido confrontado com documentos internos que sugerem que a empresa priorizou o crescimento e a retenção de utilizadores em detrimento do bem-estar dos menores.

O CEO da Meta reiterou que a empresa trabalha continuamente para melhorar as ferramentas de controlo parental, mas sublinhou que existe sempre um "equilíbrio complexo entre segurança e liberdade de expressão". Por sua vez, a defesa da Meta argumentou em tribunal que os problemas de saúde mental da queixosa tinham raízes em questões familiares e pessoais preexistentes, e que as redes sociais serviram apenas como um "mecanismo de escape".

Este julgamento em Los Angeles é o primeiro de mais de 1600 processos consolidados nos Estados Unidos. Se o júri decidir contra a Meta e a Google, o veredito poderá forçar mudanças drásticas na arquitetura das redes sociais e abrir as portas a indemnizações multimilionárias, alterando para sempre a responsabilidade legal das Big Tech perante os seus utilizadores mais novos.

