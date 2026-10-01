Wu Zetian: a única imperatriz da China e a sua estela sem inscrições

No século VII, quando Wu Zetian viveu, a dinastia Tang tinha sido fundada havia apenas pouco mais de vinte anos, e a capital, Chang’an, já era uma das maiores cidades do mundo. Aos catorze anos, devido à sua beleza notável, foi convocada para o palácio e recebeu o título de cairen (dama de talento) – um dos graus inferiores entre as esposas e concubinas do imperador.

O imperador Taizong concedeu-lhe o nome “Wu Mei” (literalmente a Encantadora Wu), mas isso não contribuiu para uma elevação do seu estatuto. Em 649, o imperador Taizong faleceu e, segundo as regras palacianas, as esposas e concubinas que não tivessem tido filhos deviam entrar num templo e abraçar a vida monástica. Wu Zetian foi enviada para um templo budista em Chang’an, onde deveria ter passado o resto da vida. Mas o novo imperador, Li Zhi, chamou-a de volta ao palácio. Filho do imperador Taizong, Li Zhi já a conhecia antes de ascender ao trono. Aos trinta e um anos, Wu Zetian tornou-se imperatriz.

A identidade de imperatriz consorte aproximou-a do poder, mas foi a doença do marido que a empurrou verdadeiramente para o seu centro. Li Zhi sofria de uma doença prolongada que todos os dias o impedia de dar despacho à totalidade dos documentos apresentados pelos funcionários imperiais. Por isso, mandou Wu Zetian sentar-se atrás dele, separada por uma cortina, para decidirem em conjunto os assuntos de Estado, sendo os dois chamados conjuntamente de “Dois Soberanos Sagrados”. “Soberano Sagrado” era o tratamento respeitoso que os súbditos usavam para o imperador, pelo que esta designação significava que Wu Zetian já era considerada como estando ao nível do imperador.

A cortina era uma exigência do protocolo da época – as mulheres não podiam aparecer formalmente na sala do trono e, mesmo participando nas decisões, só o podiam fazer por trás de uma cortina. A sala do trono continuava a ser onde os homens discutiam os assuntos de Estado e a presença de uma mulher ali, mesmo atrás da cortina, era suficiente para inquietar muitos ministros.

Nesses mais de vinte anos atrás da cortina, ela percebeu como o país funcionava: de onde vinha o dinheiro, como se escolhiam os funcionários, como se faziam as guerras. Depois da morte de Li Zhi, ela fez subir ao trono, um após o outro, dois dos seus filhos, mas os assuntos importantes da corte continuaram sempre a ser decididos por ela. No ano de 690, Wu Zetian, com sessenta e sete anos, proclamou-se imperatriz e mudou o nome oficial do Estado para “Zhou”, o que equivalia a anunciar o fim da antiga dinastia. Ela não herdou um trono: criou um para si própria.