Vítimas de abuso sexual na Igreja vão receber entre 9 e 45 mil euros cada uma

As vítimas de abuso sexual na Igreja Católica vão receber entre 9 e 45 mil euros e já foram aprovados 57 pedidos no valor de mais de um milhão e meio de euros, anunciou esta quinta-feira, 26 de março, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP).Em comunicado, a CEP explicou que, dos 95 pedidos recebidos, 78 foram considerados elegíveis e 17 foram logo arquivados. Dos considerados elegíveis, 11 foram indeferidos, 57 pedidos já tiveram luz verde para compensação, no valor de 1.609,650 euros.Dos 78 pedidos de compensação considerados inicialmente elegíveis, há ainda nove em fase final de análise e um pedido pendente que aguarda decisão da Santa Sé..Igreja começou a contactar vítimas de abuso sexual que não vão receber compensação.Abusos "não são coisa do passado". Igreja vai apreciar continuidade do grupo de investigação