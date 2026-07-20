Várias escolas ainda não tinham as pautas dos exames de 9.º ano afixadas às 9h30

À hora marcada, várias escolas ainda não tinham publicado as pautas recebidas dos exames do 9.º ano, cuja publicação fora adiada na sexta-feira para esta segunda-feira, às 9h30.Os exames do 9.º ano deveriam ter chegado este domingo, durante a noite, para serem publicadas esta manhã.Por volta das 10h00, a Escola Básica e Secundária Josefa de Óbidos, em Lisboa, contactada pelo Diário de Notícias, ainda não tinha publicado as notas relativas ao 9.º ano. A Escola Secundária Fontes Pereira de Melo, no Porto, a informação foi que as notas já tinham sido recebidas mas que não foram publicadas às 9h30 e que seriam publicadas até às 10h00.Já no Agrupamento de Escolas João de Deus, em Faro, as notas dos exames ainda não tinham sido publicadas à data do contacto desta entrevista, havendo a nota de que “já chegaram” e estavam “a ser tratadas”.No Agrupamento de Escolas do Fundão, Joaquim Guedes, presidente da comissão administrativa provisória, confirmou que houve a nota de que houve "um erro" na leitura dos exames de Físico-Química de 9.º ano e que obrigou a uma correção das notas, que já estão todas afixadas. Todas as notas "suspensas" nos exames de 12.º ano já foram também regularizadas, acrescentou..Erro na correção da prova de Física e Química obriga a revisão das notas. Já na Escola Secundária de Palmela, a diretora, Isabel Ramada, contou que ainda estavam à espera de receber as notas dos exames de 9.º ano, confirmando que ainda não tinham chegado para serem afixadas. Porém, as notas de 12º. ano já foram todas regularizadas, tendo tido um número de suspensas "residual".Ministro vai dar conferência de imprensaAo meio dia, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, e o secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo, vão dar uma conferência de imprensa relacionada com as notas dos exames finais de 12.º ano, cuja situação ainda não foi totalmente regularizada.