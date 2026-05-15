Vêm aí temperaturas de 30 graus na próxima semana
FOTO: Rui Oliveira/Global Imagens
Sociedade

Vêm aí temperaturas de 30 graus na próxima semana

Vão registar-se subidas de 10 graus um pouco de todo o território continental a partir da próxima quarta-feira.
Carlos Miguel Nogueira
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O tempo quente está a chegar e partir da próxima quarta-feira, 20 de maio, são esperadas temperaturas a rondar os 30 graus sobretudo na zona centro e sul de Portugal continental, de acordo com o site do Instituto Português do Mar e da Armosfera (IPMA).

Ou seja, tendo em conta as temperaturas previstas para segunda-feira, vão registar-se subidas a rondar os 10 graus em praticamente todo o território continental, sendo que no Porto e na região norte os termómetros andarão por volta dos 25 graus.

Até lá, as temperaturas vão manter-se perto dos 20 graus, à semelhança do que tem acontecido nos últimos dias.

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Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)
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