Vinte municípios da região Centro estavam, em 2025, acima do índice de envelhecimento regional projetado para 2050, revela um estudo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDRC), divulgado esta quarta-feira, 25 de novembro.

Estes 20 concelhos, todos localizados no interior, nos distritos de Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Santarém, correspondem a um quinto do total de 100 municípios que constituem aquela região do país, de acordo com o estudo “Territórios da Longevidade: uma abordagem aplicada à Região Centro”, a que a agência Lusa teve acesso.

O trabalho de investigação revela ainda que 47 municípios (quase metade do total) “estão já acima do índice de envelhecimento regional projetado para 2030”.

Este grupo inclui os 20 acima do índice projetado para 2050 – Gouveia, Aguiar da Beira, Trancoso, Mêda, Almeida, Sabugal, Manteigas e Pinhel (Guarda), Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova, Penamacor e Oleiros (Castelo Branco), Góis, Pampilhosa da Serra e Penacova (Coimbra), Alvaiázere, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande e Castanheira de Pêra (Leiria) e Mação (Santarém) – a que se juntam mais 27 municípios daqueles distritos e do de Viseu.

Desenvolvido pela CCDRC, com o apoio técnico-científico da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, o estudo conclui ainda que cerca de um terço do total (34 municípios) estão abaixo do índice de envelhecimento regional em 2025, metade dos quais (17) “estão também abaixo da média nacional”, dados que têm por base as Estimativas Anuais da População Residente (2025) e Projeções da População Residente (2018-2080) do Instituto Nacional de Estatística (INE).

O trabalho de investigação suporta ainda a atribuição, pela CCDRC, do galardão “Territórios da Longevidade 2025”, que vai distinguir, numa sessão agendada para quinta-feira, em Cantanhede, 25 municípios que se destacam “na promoção de condições favoráveis a um envelhecimento seguro, saudável e ativo”.

“Distinguem-se por oferecerem e promoverem contextos económicos, sociais, culturais, de participação, aprendizagem ao longo da vida e cuidado, que permitem uma vida saudável e plena, especialmente para a população sénior”, refere uma nota da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, hoje enviada à agência Lusa.

Nesse sentido, os investigadores identificaram 16 variáveis estatísticas “que se considera refletirem as diferentes dimensões que alicerçam este conceito de territórios age-friendly [amigáveis para idosos]”.

Essas variáveis incluem, entre outras, os rendimentos, pensões, serviços de apoio e infraestruturas, respostas sociais ou serviços de saúde, “suscetíveis de influenciar os níveis de saúde, bem-estar, qualidade de vida e realização pessoal da população adulta mais velha”, observaram.

Os 25 municípios “mais amigos da longevidade” vencedores do galardão, são, conforme divulgado por ordem alfabética, Aveiro, Belmonte, Cantanhede, Carregal do Sal, Castelo Branco, Castro Daire, Celorico da Beira, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Covilhã, Fornos de Algodres, Fundão, Góis, Guarda, Ílhavo, Lousã, Mira, Mortágua, Oliveira do Bairro, Pampilhosa da Serra, Soure, Vagos, Vila de Rei, Vila Velha de Ródão e Viseu.

A Lusa constatou que, deste lote de distinguidos, apenas dois municípios (Góis e Pampilhosa da Serra, ambos no distrito de Coimbra) estão no grupo de 20 concelhos que se encontram acima do índice de envelhecimento regional projetado para 2050.