Vila Nova de Gaia. Homem de 79 anos morre na praia de Miramar durante a apanha de polvo

Um homem de 79 anos morreu, no domingo (12 de julho), na praia de Miramar, em Vila Nova de Gaia, "enquanto, alegadamente, se encontrava a praticar a atividade da apanha de polvo", informou esta segunda-feira (13) a Autoridade Marítima Nacional (AMN). Segundo a AMN, o alerta foi recebido pelas 22h45, através de um familiar da vítima, tendo sido ativados elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Douro, dos Bombeiros Voluntários da Aguda e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Gaia. O gabinete de psicologia da Polícia Marítima foi ativado e o Comando Local da Polícia Marítima do Douro tomou conta da ocorrência. "O auto de verificação do óbito foi efetuado pelo médico da VMER, tendo o corpo sido posteriormente transportado pelos bombeiros para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto", refere a Autoridade Marítima Nacional, em comunicado.Até ao momento, desconhece-se as causas que estarão na origem da ocorrência, informam ainda as autoridades..Afogamentos nas praias e piscinas estão a aumentar. 100 pessoas morreram em 7 anos