Vem aí o verão e, com ele, demasiado lixo: no ano passado foram mais de 1,8 milhões de toneladas
Gerardo Santos
Sociedade

Vem aí o verão e, com ele, demasiado lixo: no ano passado foram mais de 1,8 milhões de toneladas

Agência Portuguesa do Ambiente lança ação de sensibilização para promover a reciclagem nos meses de férias. "O verão é regularmente o período com maior produção de resíduos em Portugal".
Rui Frias
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Com a chegada do verão, entramos também no período mais crítico do ano para a produção de resíduos urbanos em Portugal. Entre junho e setembro do ano passado foram produzidas mais de 1,8 milhões de toneladas de lixo, segundo dados da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que lançou esta segunda-feira (15 de junho) uma nova ação de sensibilização para promover a reciclagem durante a época das férias.

Só em agosto do ano passado foram geradas mais de 480 mil toneladas de resíduos urbanos, tornando-o o mês com maior volume de lixo produzido no país. “Ao contrário do que nos diz o senso comum, o verão é regularmente o período com maior produção de resíduos em Portugal. Este ano, é expectável que esta tendência se mantenha”, afirma o presidente da APA, José Pimenta Machado, citado em comunicado.

Perante este cenário, a agência alerta para a necessidade de manter hábitos de separação de resíduos mesmo durante as férias, quando muitas famílias alteram rotinas e passam mais tempo em viagens, praias ou convívios. “O lixo não faz pausa nem descansa durante o verão”, sublinha Pimenta Machado. “Com esta ação, esperamos envolver as comunidades num problema que é de todos, do Algarve ao Minho.

Esta é uma iniciativa que faz parte da campanha nacional em curso, “Vamos Lixar o Lixo”, e terá como principal destaque um “roadshow” que percorrerá seis cidades do país ao longo de 18 dias. O objetivo é sensibilizar a população para a correta separação dos resíduos e para a redução do impacto ambiental associado ao aumento do consumo durante os meses mais quentes.

O camião itinerante passará por Coimbra, Aveiro, Braga, Castelo Branco, Évora e Portimão, oferecendo atividades dirigidas a diferentes públicos. Entre elas contam-se jogos educativos, workshops de reutilização de materiais reciclados, um simulador de consumo sustentável e um questionário sobre reciclagem.

Uma das ações mais visíveis será o chamado “mural das desculpas”, onde os participantes poderão identificar as razões mais frequentes apontadas para não separar corretamente os resíduos. A APA pretende usar esse exercício para desafiar os cidadãos a adotarem comportamentos mais responsáveis.

Paragens do “Roadshow”:

19 a 21 de junho - Coimbra 

26 a 28 de junho – Aveiro

3 a 5 de julho – Braga

10 a 12 de julho - Castelo Branco

17 a 19 de julho – Évora

24 a 26 de julho – Portimão

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