Velório de Francisco Pinto Balsemão nos Jerónimos a partir das 18h30

O velório de Francisco Pinto Balsemão vai decorrer a partir das 18h30 desta quarta-feira, 22 de outubro, no Mosteiro dos Jerónimos.A missa será na quinta-feira às 13h00, no mesmo local, celebrada pelo Cardeal-Patriarca de Lisboa Emérito, D.Manuel Clemente.O velório e a missa são abertos ao público, sendo o funeral reservado à família, que agradece todas as mensagens e todo o apoio que recebeu nestas horas. Francisco Pinto Balsemão, antigo líder do PSD, ex-primeiro-ministro e fundador do Expresso e da SIC, morreu na terça-feira aos 88 anos.O Presidente da República já assinou o decreto do Governo que determina luto nacional para esta quarta e quinta-feiras, pela morte de Balsemão..As muitas vidas de Francisco Pinto Balsemão."Cultor da liberdade", "referência", "social-democrata genuíno". As reações à morte de Pinto Balsemão