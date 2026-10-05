Velejador resgatado de bote à deriva após incêndio em veleiro
A Marinha resgatou no domingo, 4 de outubro, um homem que se encontrava à deriva num bote ao largo do Cabo da Roca, na sequência de um incêndio na embarcação em que seguia.
De acordo com um comunicado da Marinha, foi o próprio homem, um sueco de 69 anos, quem emitiu o alerta, às pelas 23h45, através de uma chamada para o 112. Disse que tinha abandonado o veleiro em que seguia devido a um incêndio a bordo.
"Foi desencadeada uma ação de Busca e Salvamento no mar através do MRCC Lisboa, tendo o Navio de Patrulha Oceânico NRP Figueira da Foz sido direcionado para a zona do sinistro, com o intuito de localizar o veleiro e garantir resgatar velejador", diz a Marinha em comunicado, acrescentando que o veleiro encontrava-se a cerca de 2,5 milhas da costa e aproximadamente a 5 milhas náuticas a noroeste do Cabo da Roca.
À chegada às imediações da posição reportada pelo velejador, o veleiro foi localizado e três militares entraram a bordo, confirmando que não havia ninguém a bordo e que teria ocorrido um incêndio no seu interior.
Através de buscas nas imediações daquela posição, o velejador foi detetado no interior de um bote auxiliar e resgatado para o NRP Figueira da Foz, onde foi observado pela equipa de saúde, que se certificou de que não necessitava de cuidados médicos diferenciados.
Posteriormente, foi transportado para terra através de uma embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos.