Velejador resgatado de bote à deriva após incêndio em veleiro

A Marinha resgatou no domingo, 4 de outubro, um homem que se encontrava à deriva num bote ao largo do Cabo da Roca, na sequência de um incêndio na embarcação em que seguia.

De acordo com um comunicado da Marinha, foi o próprio homem, um sueco de 69 anos, quem emitiu o alerta, às pelas 23h45, através de uma chamada para o 112. Disse que tinha abandonado o veleiro em que seguia devido a um incêndio a bordo.

"Foi desencadeada uma ação de Busca e Salvamento no mar através do MRCC Lisboa, tendo o Navio de Patrulha Oceânico NRP Figueira da Foz sido direcionado para a zona do sinistro, com o intuito de localizar o veleiro e garantir resgatar velejador", diz a Marinha em comunicado, acrescentando que o veleiro encontrava-se a cerca de 2,5 milhas da costa e aproximadamente a 5 milhas náuticas a noroeste do Cabo da Roca.

À chegada às imediações da posição reportada pelo velejador, o veleiro foi localizado e três militares entraram a bordo, confirmando que não havia ninguém a bordo e que teria ocorrido um incêndio no seu interior.

Através de buscas nas imediações daquela posição, o velejador foi detetado no interior de um bote auxiliar e resgatado para o NRP Figueira da Foz, onde foi observado pela equipa de saúde, que se certificou de que não necessitava de cuidados médicos diferenciados.