Marinha resgatou oito tripulantes de embarcação de pesca que navegava sem energia ao largo de São Miguel

O barco ficou sem comunicações e foi acompanhado até Ponta Delgada.
Carlos Nogueira
A Marinha Portuguesa revelou este sábado, 7 de fevereiro, que resgatou oito tripulantes de uma embarcação de pesca que estava a navegar sem energia a cerca de 30 milhas náuticas da ilha açoriana de São Miguel.

Em comunicado, a Marinha adianta que após ter sido dado o alerta através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada) esteve a coordenar desde as 9h05 (menos uma em Lisboa) de sexta-feira as buscas pela embarcação de pesca Caixa Velho, de bandeira espanhola, que navegava ao equivalente a cerca de 60 quilómetros a sul da ilha de São Miguel.

Foi então identificada uma falha de energia a bordo que impossibilitou de contactar o armador. “Após o estabelecimento de comunicações, foi efetuado o acompanhamento da embarcação até Ponta Delgada, onde acabou por atracar em segurança, hoje [este sábado], pelas 8h40”, refere o comunicado.

