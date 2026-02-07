Marinha resgatou oito tripulantes de embarcação de pesca que navegava sem energia ao largo de São Miguel

A Marinha Portuguesa revelou este sábado, 7 de fevereiro, que resgatou oito tripulantes de uma embarcação de pesca que estava a navegar sem energia a cerca de 30 milhas náuticas da ilha açoriana de São Miguel. Em comunicado, a Marinha adianta que após ter sido dado o alerta através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada) esteve a coordenar desde as 9h05 (menos uma em Lisboa) de sexta-feira as buscas pela embarcação de pesca Caixa Velho, de bandeira espanhola, que navegava ao equivalente a cerca de 60 quilómetros a sul da ilha de São Miguel.Foi então identificada uma falha de energia a bordo que impossibilitou de contactar o armador. “Após o estabelecimento de comunicações, foi efetuado o acompanhamento da embarcação até Ponta Delgada, onde acabou por atracar em segurança, hoje [este sábado], pelas 8h40”, refere o comunicado..Força Aérea ajuda a salvar homem que estava à deriva no mar há 12 dias quando depressão Kristin se aproximava (com vídeo)