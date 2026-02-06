Força Aérea ajuda a salvar homem que estava à deriva no mar há 12 dias quando depressão Kristin se aproximava (com vídeo)

A Força Aérea Portuguesa (FAP) revelou esta sexta-feira que identificou uma embarcação que estava à deriva há 12 dias no Mar Mediterrâneo e ajudou a salvar o homem que nela seguia, quando estava na iminência de ser atingido pela depressão Kristin, que causou inúmeros estragos em Portugal continental.Em comunicado, a FAP revela que o veleiro à deriva foi identificado a 27 de janeiro durante uma missão de patrulhamento de rotina no Mediterrâneo, realizada a 27 de janeiro. "Inicialmente, a aeronave deparou-se com condições meteorológicas adversas, provocadas pela passagem de uma frente associada à tempestade Kristin, com várias embarcações mercantes na área a navegar em proteção da intempérie", começa por dizer o comunicado, acrescentando que "após ultrapassar a frente térmica", a tripulação da Força Aérea "avistou um veleiro à deriva, com o navegante a acenar por socorro".Os militares da FAP confirmaram depois que o homem estava naquela situação há cerca de 12 dias e que "já tinha sido alvo de operações de busca e salvamento" por parte das autoridades espanholas, que não tiveram sucesso.A situação foi então reportada ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento (RCC) de Portugal, que estabeleceu articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) da Argélia. As entidades asseguraram depois "a coordenação necessária em águas internacionais".Numa altura em que, em cerca de duas horas, o veleiro seria atingido pela tempestade Kristin, foram iniciadas buscas por outra embarcação que pudesse auxiliar o veleiro à deriva. "Foi então identificado o navio mercante MV Thor Confidence que, após contacto, foi encaminhado pela aeronave até ao veleiro", refere a nota.Após estabelecer contacto visual com o veleiro, a tripulação do navio "iniciou as operações de salvamento", com a aeronave da Força Aérea a manter-se "na área a apoiar e a monitorizar toda a operação até ser confirmada a recuperação bem-sucedida e em segurança do navegante".Refere ainda a Força Aérea que no momento dos resgate "o veleiro se encontrava na iminência de ser atingido pela tempestade Kristin".