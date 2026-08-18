Veja registos do combate aos incêndios no Norte do país. Mais de 900 operacionais no terreno
Centenas de profissionais combatem as chamas em Torre de Moncorvo to Carrazeda de Ansiaes desde domingo. Os bombeiros trabalham sem trégua para apagar o incêndio, que já ardeu vários hectares.
Três incêndios em mato em Torre de Moncorvo, Santo Tirso e Arouca destacam-se ao início desta tarde, 18 de agosto, entre as “ocorrências significativas” registadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), mobilizando mais de 900 operacionais.
O fogo em Cabeça Boa, concelho de Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, continuava às 13:10 a ser a situação com mais meios envolvidos no combate às chamas: 413 operacionais, 135 veículos e cinco meios aéreo. Seguia-se, àquela hora, um incêndio que deflagrou na noite de segunda-feira em Cabreiros e Albergaria da Serra, no município de Arouca, distrito de Aveiro, com 342 elementos das forças de socorro e segurança, apoiados por 103 veículos e sete meios aéreos.
Também em curso estava o fogo que teve início na segunda-feira em Rebordões, no concelho de Santo Tirso, distrito do Porto, mobilizando 213 operacionais e 67 viaturas.
Veja imagens de Pedro Sarmento Costa, da agência Lusa.
*Com Lusa