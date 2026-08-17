Torre de Moncorvo concentra a maior das quatro operações de combate aos incêndios no Norte

Pelo menos quatro incêndios no Norte do país continuam a preocupar as autoridades no terreno, após uma manhã de combate às chamas. Em Torre de Moncorvo, Boticas, Marco de Canaveses e Ponte de Lima estão mobilizados os maiores contingentes de operacionais e meios.

Em Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, as chamas ardem há mais de 24 horas. É a ocorrência mais significativa neste momento, com cinco meios aéreos e 122 veículos a apoiar 379 operacionais. Já em Boticas, o incêndio está a ser combatido por 243 operacionais, apoiados por 83 veículos e um meio aéreo.

Na localidade de Facha, em Ponte de Lima, o fogo começou no distrito de Viana do Castelo e alastrou ao concelho vizinho. Estão mobilizados 170 operacionais, 51 veículos e três meios aéreos. Em Marco de Canaveses, não há meios aéreos a apoiar o combate às chamas. Estão no terreno 60 operacionais e 18 veículos.

Em declarações à RTP esta tarde, o adjunto de operações nacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Carlos Mata, explicou que fatores como a baixa humidade, as temperaturas elevadas e as "questões de orografia" tornam o combate mais difícil.